Potenziare il turismo nel Montefeltro, da Sassofeltrio prendono forma i progetti del Gal

| 10:45 - 09 Dicembre 2022

Veduta aerea di Sassofeltrio.

Iniziano a prendere forma i progetti del Pil (Progetto integrato locale) 'I percorsi dell'esperienza alle origini del Montefeltro' coordinato dal Gal (Gruppo di azione locale) Montefeltro che, grazie al Psr Marche, hanno ottenuto un finanziamento di quasi 500mila euro per avviare nei territori coinvolti progetti capaci di potenziare l'offerta turistica dell'intera area del Montefeltro tra realizzazione di aree di sosta, sistemazione di aree verdi, riqualificazione di percorsi fluviali e investimenti sul turismo bike. Sette i Comuni coinvolti a cavallo tra le province di Pesaro Urbino e Rimini: Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Monte Cerignone, Pietrarubbia e Sassofeltrio.



Sassofeltrio. Grazie all'intervento, che verrà completato presumibilmente entro la prossima Primavera, verrà migliorata la fruibilità dello spazio esterno della Rocca di Sassofeltrio. Dalla rupe che sovrasta il borgo di Sassofeltrio infatti è possibile godere di una vista spettacolare, che spazia dal mare Adriatico fino al Monte Carpegna, tanto che l'area esterna alla Rocca è denominata la 'Terrazza del Montefeltro'. L'intervento, per un importo complessivo di oltre 40mila euro di cui 30mila euro finanziati dal Pil e 10mila euro dal Comune, prevede la riqualificazione del percorso pedonale esistente che dall'ingresso porta alla terrazza della Rocca, con la demolizione della scalinata in legno esistente (che risulta essere in cattive condizioni) e la ricostruzione con una scalinata in cemento armato e rivestimento in cotto e, infine, l'illuminazione del belvedere. In particolare con l'impianto d'illuminazione esterno lo spazio potrà essere utilizzato di sera per spettacoli ed eventi pubblici oltre che per essere concesso in uso ad associazioni e privati che ne fanno richiesta.



"L'intervento ha l'obiettivo di restituire la piena fruibilità di un'area che già ora rappresenta un punto di sosta e attrazione nell'ambito di tanti percorsi turistici, basti pensare al 'Sentiero dell'Amore' appena realizzato e cicloturistici: potrà diventare anche la cornice ideale per l'organizzazione di eventi a vantaggio delle attività turistico-ricettive – spiega il sindaco di Sassofeltrio Fabio Medici – La Rocca è collocata in una posizione strategica e non a caso, proprio per la sua posizione di confine, fu oggetto di contese tra la signoria dei Malatesta e quella dei Montefeltro che si succedettero al governo della città. Dallo spazio esterno è possibile ammirare splendidi panorami: dal mare Adriatico al Monte Carpegna passando per San Marino e il Montefeltro. Per questo, oltre agli interventi di sistemazione della via d'accesso, di rifacimento della scala interna e della nuova illuminazione, nel belvedere installeremo anche un binocolo. Vogliamo migliorare l'offerta turistica dando un motivo in più ai visitatori del nostro territorio per fermarsi a Sassofeltrio. Persone che poi consumeranno nei nostri ristoranti e nei nostri bar, acquisteranno prodotti nei nostri negozi e nelle nostre botteghe. Insomma contribuiranno a generare un indotto economico. Trovo che sia fondamentale, in particolare per i piccoli Comuni, lavorare insieme mettendo in campo progetti strategici. Piccolo è bello ma facendo rete tra Comuni si riescono ad ottenere risorse e a mettere in campo progettualità in grado di migliorare i servizi e, magari, contrastare lo spopolamento delle aree interne".