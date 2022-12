Morciano, il Natale parte con sprint con il Raduno delle Auto d'epoca

Eventi

| 10:31 - 09 Dicembre 2022

Partenza a tutto gas per il Natale di Morciano di Romagna, promosso e organizzato da Nuova Scuderia Automobilistica Morcianese in collaborazione con il Comune. Le festività sono entrate nel vivo giovedì 8 dicembre, a partire dalle 14.30 con il Raduno di Auto d'Epoca in compagnia del Club Amici Automoto storiche di Cattolica, il tutto condito da ciambella e vin brulè.



Bambine e bambini hanno avuto la possibilità di cimentarsi in una gara di abilità, completamente gratuita, ovvero la "Gimkana auto a pedali" Città di Morciano. Presente il gazebo degli Scout con castagne e vino per rifocillarsi e riscaldarsi.

In piazza del Popolo, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, troverà posto la pista di pattinaggio sul ghiaccio, insieme al "Salto con il trampolino" e alla giostra "Pesca dei cigni" per il divertimento dei più piccoli.



Domenica 11 dicembre dalle 16 spazio alla musica, con il concerto live dei Free Message e il gazebo degli Scout che offrirà ai presenti castagne e vino

Domenica 18 dicembre divertimento per tutti con lo spettacolo di magia del Mago Pastrocchio (dalle 16.30), tra equilibrismo, risate e giocoleria, oltre all'immancabile gazebo degli Scout

Domenica 1° gennaio Morciano di Romagna darà il benvenuto al nuovo anno a partire dalle 11 con la "Motobenedizione" in collaborazione con il Ducati Club DRD e lo spettacolo per bambini "Magicherie" insieme alla Compagnia dei Lillipuziani (alle 16)

Gran finale venerdì 6 gennaio a partire dalle 14 con "La sala giochi in legno" a cura di Laboratorio Marcone: 40 giochi in legno per bambini e nonni. Alle 15.30 tornerà la "Gimkana auto a pedali" Città di Morciano. Pesca con ricchi premi, hot-dog e cioccolata.