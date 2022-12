Riccione, primo CdA di Geat: servizi e transizione ecologica

Attualità

09 Dicembre 2022

Il consiglio di amministrazione di Geat.

Il consiglio di amministrazione di Geat srl si è insediato mercoledì 7 dicembre per espletare le prime formalità, tra cui l’attribuzione delle deleghe al presidente Fabio Galli.



Si è colta l’occasione per svolgere una prima analisi rispetto ai servizi che rappresentano gli asset aziendali e che sono svolti nei tre comuni soci: Riccione, Misano e Cattolica.



Il nuovo cda intende lavorare non solo nella direzione di consolidare lo storico ma anche in quella di implementare i servizi svolti, guardando a uno sviluppo futuro che possa avere come orizzonte territoriale quello della ‘zona sud’ della provincia di Rimini.



Inoltre, vi è la forte volontà di esplorare la possibilità di poter implementare i servizi guardando a tutto il grande filone della transizione ecologica e a come tradurre le politiche in progetti concreti per le amministrazioni comunali: su questo Geat potrà avere un ruolo strategico e di supporto ai Comuni soci.



“Consolidamento e sviluppo dei servizi svolti per i Comuni soci, sguardo volto a tutto il territorio coincidente col distretto socio sanitario di Riccione e forte volontà di esplorare l’implementazione di nuovi asset aziendali. Questa la mission che ci siamo dati in cda in occasione del nostro insediamento e che rappresenterà il nostro orizzonte di lavoro – dichiara il presidente di Geat Fabio Galli -. Nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci in maniera approfondita con le amministrazioni comunali socie della multiutility per condividere la strategia di sviluppo e la redazione di un nuovo piano industriale”.