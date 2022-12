Calcio Eccellenza, Tropical Coriano: dopo il ko si dimette mister Marco Bucci

Sport

| 00:50 - 09 Dicembre 2022

Il tecnico del Tropical Coriano Marco Bucci si è dimesso.

La sconfitta in casa per 0-2 contro il Bentivoglio che l'affiancava in classifica ha indotto il tecnico Marco Bucci a rassegnare le dimissioni. E' quanto è trapelato nelle ore successive al match di giovedì pomeriggio. Oggi la società farà la comunicazione ufficiale. Intanto il ds Beppe Terenzi si è messo già al lavoro per trovare il nuovo mister. Per la sua sostituzione i nomi che circolavano nella serata erano quelli di Massimo Scardovi e di Gianni D’Amore. Il primo di Bellaria ha una lunga esperienza di campionati dilettantistici anche nelle Marche, l’ultima esperienza al Gabicce Gradara (Promozione). L’altro ha guidato in serie D la Vis Pesaro vincendo il campionato e nell’ultima stagione era al Victor San Marino in Eccellenza (suo vice è l'ex giocatore Giampaolo Ceramicola). Altri candidati al vaglio sono Luca Righetti e Davide Forchino, già alla guida dello Spontricciol e prima vice di Emmanuel Cascione al Cattolica in serie D e successivamente nella Primavera del Napoli.



In classifica il Coriano è a 21 punti, uno solo in più sulla zona playout e domenica è di scena a Medicina che viceversa è in lotta per i playoff. L’ultima vittoria risale al 23 ottobre a spese del Victor San Marino. Ha subito pochigol (15) ma ne ha fatti appena 11 (peggiore attacco assieme al Valsanterno).



Intanto il club ha risolto consensualmente le collaborazioni con il centrocampista Luca Pigozzi e la mezzapunta Matteo Sapucci. La società ringrazia entrambi per la professionalità dimostrata e per il grande supporto fornito alla squadra nella prima parte di stagione e augura ai calciatori le migliori fortune in ambito calcistico e non.



