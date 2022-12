Calcio Eccellenza, pokerissimo Victor San Marino: 5-2 al Sanpaimola

Sport

Repubblica San Marino

| 19:15 - 08 Dicembre 2022

Il Victor San Marino batte il Sanpaimola 5-2 nel big match odierno di campionato e si laurea, con una giornata di anticipo, “campione d’Inverno” nel girone B dell’Eccellenza Emilia Romagna. Gli uomini di mister Cassani, per la quattordicesima volta, regalano una grande gioia ai loro tifosi, presenti numerosi allo stadio di Acquaviva (San Marino), sconfiggendo questa volta i secondi in classifica per 5-2.



Il Sanpaimola chiude in vantaggio il primo tempo per 2-1 (gol di Mazza all’11’ e di Cerasuolo al 44’), ma nella ripresa il Victor San Marino reagisce, segna quattro gol (Lazzari al 4’, Ambrosini all’8’, Morelli al 10’ e Mantovani al 49’) e conquista tre punti d’oro dopo una rimonta davvero pazzesca.



Il Victor San Marino, primo in classifica con 45 punti, +5 sul Sanpaimola, affronterà in trasferta il Cava Ronco nell’ultima giornata del girone di andata (calcio d’inizio all’antistadio “Tullo Morgagni” di Forlì è fissato per le ore 14.30 di domenica 11 dicembre 2022).



Il tabellino



Victor San Marino-Sanpaimola 5-2



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi, De Queiroz, Monaco; Gramellini (47’ st Manuelli), Morelli (19’ st Kamara), Sabba, Lazzari, Stelllacci (19’ st Tosi); Dioh (41’ st Marra), Ambrosini (37’ st Mantovani). Panchina: Forti, Tiraferri, Mengucci, Mazzavillani. All.: Cassani.



Sanpaimola: Lofiego; Landini, Derjai, Mazza (16’ st Fiengo), Cerasuolo(34’ st Carbone); Scala (14’ st Raccagni), Sabbioni (14’ st Viola), M. Alessandrini; El Bouhali (37’ st Turrini), Bonavita, S. Alessandrini. Panchina: Baldani, Brefuil, Ozuni, Graci. All.: Orecchia.



Arbitro: Zito di Rossano.



Reti: 11’ pt Mazza, 33’ pt Dioh, 44’ pt Cerasuolo, 4’ st Lazzari, 8’ st Ambrosini, 10’ st Morelli, 49’ st Mantovani.



Note. Ammoniti: Lombardi, M. Alessandrini, Mazza, Derjai, Mantovani, Monaco, Kamara.