Calcio Eccellenza: al Bentivoglio basta un tempo per mandare ko il Coriano

Sport

Coriano

| 17:10 - 08 Dicembre 2022

Tropical Coriano - Bentivoglio 0-2



TROPICAL CORIANO: Bianchini, Perazzini (25' st Mularoni), Ceccarelli, Bartoli, Bartolucci, Anastasi, Tamagnini (20' st Marmo), Enchisi, Carrer, Scarponi, Arlotti. A disp. Arosti, Deluigi, Donati, Guidi, Luvisi, Vagnarelli, Tomassini. All. Bucci.

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga (23' st Mura), Battaglia, De Sisto, Bonenti, Grimandi (23' st D'Errico), Colle (43' st Spadaccino), Lipparini (26' st Margotta), Grazia (15' st Cipriano), Sansonetti. A disp. Cocchi, Baietti, Fratangelo. All. Galletti.



ARBITRO: Sintini di Cesena.

RETI: 24' pt aut. Bartolucci, 29' pt Bonenti.

AMMONITI: Bartolucci, Colle, Cipriano, D'Errico, Battaglia.

NOTE: recupero 3' pt e 4' st.



Le azioni salienti



PRIMO TEMPO



21' Scarponi si incunea in area avversaria da sinistra, calcia forte sul primo palo, Farinella si rifugia in corner

24' Bentivoglio in vantaggio, una conclusione deviata da Bartolucci prende in controtempo Bianchini, che riesce solo a toccare la sfera, senza evitare il gol.

29' Raddoppio Bentivoglio: cross teso di Cattabriga da destra che assiste il taglio di Bonenti, abile ad infilarsi tra Ceccarelli e Bianchini, il suo tocco al volo è vincente.

32' Cross da sinistra sul secondo palo di Ceccarelli, Tamagnini tocca di testa sul palo lungo, Farinella c'è

32' Altro traversone da sinistra sul secondo palo di Ceccarelli, ancora Tamagnini si coordina splendidamente questa volta in mezza rovesciata, Farinella respinge d'istinto



SECONDO TEMPO



22' Arlotti fugge via sulla destra e salta in velocità Cattabriga, tocco al centro dell'area rasoterra per Tamagnini, destro e tiro murato

45' Il subentrato Tomassini costruisce un'ottima azione sulla destra, cross invitante per l'acccorrente Enchisi che da ottima posizione colpisce male la sfera di testa e la palla termina a lato