Calcio Eccellenza: Cattolica, un buon pari con il Medicina (2-2)

Sport

Cattolica

| 17:03 - 08 Dicembre 2022



Cattolica - Medicina 2-2



CATTOLICA: Mariani, Giosué (24' st Niang), Ziroli (1' st Palumbo), Lo Bianco, Porcelli, Ariyo, Cuomo (37' st D'Andrade), Bulli (17' st Monetto), Coppola, Gambino, Togni. A disp. Del Prete, Bruni, Zampino, Pellegrini, Trotta. All. Praino.

MEDICINA: Palermo, Alpi, Castagnini G. (22' st Dradi), Guidi, Caidi, Tonelli, Venturi (33' st Randi), Carboni (45' pt Sciuto), Sabbatani, Boschi (22' st Nerzu), Barbaro (46' st Savini). A disp. Stanzani, Commissari, Hashem, Castagnini R. All. Geraci.



ARBITRO: Hafidi di Ravenna.

RETI: 3' pt Bulli, 39' pt Caidi, 44' pt Sabbatani, 28' st Monetto.

AMMONITI: Porcelli, Togni.

NOTE: angoli 2-4.



CATTOLICA Segnali di ripresa del Cattolica, che nonostante lo sbandamento di fine primo tempo, riesce a conquistare un punto con il Medicina, al termine di una gara equilibrata. Al 3' giallorossi in vantaggio grazie a Bulli che riprende una respinta della difesa, battendo Palermo. Al 39' Caidi firma il pari infilando Mariani sul secondo palo. Al 44' Sabbatani raddoppia con un preciso colpo di testa a fil di palo. Nella ripresa il pari del subentrato Monetto con una splendida punizione.