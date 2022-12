Calcio D, due nuovi rinforzi per lo United Riccione: i difensori Ferrara e Syku

Sport

Riccione

| 16:52 - 08 Dicembre 2022



Lo United Riccione annuncia l’ingaggio dei difensori Flavio Ferrara e Tom Syku. Flavio Ferrara, difensore esterno sinistro, classe 2002, scuola Palermo, arriva in biancazzurro da svincolato, nella passata stagione aveva vestito la maglia del Gelbison, precedentemente quella del Troina.

Il difensore centrale albanese Tom Syku arriva dal Cjarlins Muzane. Precedentemente ha vestito le maglie di Albalonga, Lavello, Casarano, Cerignola, Serravezza e Imolese. Cresciuto nell’Udinese ha vestito le maglie delle Nazionali Under 17, Under 19 e Under 21 dell’Albania.

L’attaccante Claudio Zappa è stato trasferito a titolo definitivo al Real Calepina.





Nuovo colpo in entrata per la Correggese in questa fase del mercato di riparazione. Dopo gli acquisti conclusi nella scorsa settimana, la società biancorossa ha messo a segno un arrivo importante nella rosa a disposizione del tecnico Antonio Soda. Più di un arrivo si tratta di un ritorno visto che dopo un campionato e mezzo torna a vestire la maglia della Correggese Luis Angel Carrasco, attaccante classe 1998 che aveva iniziato questo campionato con la maglia del Ravenna.



Carrasco, attaccante classe 1998 ha indossato per tre anni la maglia della Correggese, prima di passare al Carpi l’anno scorso quando l’ex patron biancorosso Claudio Lazzaretti ha acquisito la società carpigiana e trasferirsi poi a Ravenna in questa prima parte di campionato. In Romagna in questa stagione Carrasco ha collezionato 12 presenze. Nei suoi tre anni alla Correggese di cui uno nel campionato di Eccellenza vinto nella stagione 2018/19 e due in Serie D nel 2019/20 e nel 2020/21, Carrasco ha collezionato 80 presenze e 30 gol. A Correggio il neo acquisto biancorosso ritrova anche Marco Villanova con cui ha condiviso le ultime due stagioni prima alla Correggese e poi al Carpi. Il giocatore si metterà subito a disposizione del tecnico Antonio Soda.



Saluta invece la Correggese l’attaccante 2003 Salvatore Palma che, dopo aver iniziato la prima parte di campionato con la società biancorossa collezionando 15 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D e due gol con la doppietta segnata a Corticella, è passato alla Bagnolese con cui ha esordito nella sfida di Coppa Italia di Serie D persa in casa del Riccione.