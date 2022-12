Calcio Eccellenza: Pietracuta, colpo salvezza. Poker al Masi Torello

Sport

Pietracuta di San Leo

17:10 - 08 Dicembre 2022

Masi Torello - Pietracuta 1-4



MASI TORELLO: Campi, Benini, Valesani, Maneo, Sarto, Mangherini, De Angelis, Fregnani D., Vanzini, Caruso, Cazzadore. A disp. Battara, Castelli, Catozzo, Quarella, Franceschini, Bui, Vallesani.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fed., Stavola, Fabbri Fr., Giacobbi, Masini, Contadini (67' Galli), Fabbri Fil., Fratti (88' Cobo), Bellavista (70' Louati), Zannoni (65' Evaristi). A disp. Balducci, Giannini, Morri. All. Fregnani.



ARBITRO: Mantelli di Bologna.

RETI: 10' rig. e 87' Fratti, 31' Sarto, 42' Fabbri Fil., 78' Louati.



MASI TORELLO Nonostante le assenze di Faeti, Lessi, Tomassini, Lasagni e Tosi, il Pietracuta espugna il Comunale Villani di Masi Torello e raggiunge quota 20 in classifica, assieme al Classe, portandosi a -1 dal Tropical Coriano e dalla salvezza diretta. I rossoblu di Fregnani chiuderanno il 2022 giocando due partite casalinghe contro due rivali nella corsa salvezza: il Cattolica e il Sant'Agostino.

La gara si sblocca al 10': splendido assist di esterno destro di Zannoni per Contadini, travolto in area da un difensore. Fratti trasforma il rigore calciando sotto l'incrocio. Alla mezz'ora pari del Masi Torello con una splendida conclusione da fuori area di Sarto, la palla tocca il palo interno prima di infilarsi in rete. Al 42' una pregevole combinazione tra Fratti e Zannoni libera Contadini, il cui cross prende in controtempo la difesa, perfetto l'inserimento di Filippo Fabbri per la conclusione del raddoppio. Al 78' punizione tagliata di Evaristi sul primo palo, Louati di testa fa tris. Nel finale ancora gloria per Fratti: combinazione Francesco Fabbri-Evaristi, palla in profondità per Filippo Fabbri che di tacco libera Fratti. L'attaccante finta il tiro di sinistro, salta due avversari rientrando sul destro e infila imparabilmente Campi.