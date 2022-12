Calcio C, il nuovo tecnico del Montevarchi è Marco Banchini, ex Vis Pesaro

Sport

Rimini

| 16:19 - 08 Dicembre 2022

Il tecnico Marco Banchini (foto Vis Pesaro).

La società Aquila Montevarchi, dopo le dimissioni di mister Roberti Malotti, ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Banchini.



Nato a Vigevano nel 1980, Banchini è allenatore giovane ma già con esperienze importanti nel calcio professionistico, sia in campionati esteri (Albania, Australia, Malta) che in Italia: ha guidato tra le altre il Como e nella scorsa stagione della Vis Pesaro dove ha svolto un ottimo lavoro con una squadra imbottita di under.



Assieme a lui approda in Valdarno nel ruolo di allenatore in seconda Jonatan Binotto (da giocatore in serie A a Bologna). Per la partita di sabato ad Alessandria saranno entrambi in panchina a guidare la squadra in una delicata sfida-salvezza. Nel prossimo turno il Montevarchi sarà l'avversario del Rimini di Gaburro in terra toscana.