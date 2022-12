Il talentuoso baritono Simone Baldazzi protagonista al villaggio di Natale di Viserba

Eventi

08 Dicembre 2022

Simone Baldazzi.



Sabato 10 dicembre, dalle 10 alle 19.30, il Comitato Turistico di Viserba invita tutti al villaggio di Natale allestito in piazza Pascoli.

Oltre alle bancarelle artigianali, agli stand gastronomici e alla giostrina per i più piccoli, si terrà un motoraduno di Harley Davidson.

Alle 16 si terrà un concerto natalizio del giovane baritono viserbese Simone Baldazzi, che proporrà un repertorio pop-lirico, con brani di Andrea Bocelli, di Lucio Dalla e di Josh Groban.





Protagonista sarà anche l'associazione "La Prima Coccola", per la quale si effettuerà un'apposita raccolta fondi.



SIMONE BALDAZZI Viserbese doc, è nato il 7 luglio 1996.



La passione per il canto lirico è nata proprio durante una recita di Natale alle scuole medie, dov'era stato incaricato di interpretare il ruolo di Tiny Tim nel "Canto di Natale" di Dickens.



Come in un sogno, il piccolo Simone rimase incantato dalla bellezza del canto, passione poi alimentata dall'attenzione della sua insegnante di musica di allora e perfezionata grazie a corsi privati con un noto tenore riminese.



Da quell'esordio sul palco scolastico, la carriera di Baldazzi prese il volo.



Ad appena dodici anni partecipa al grande evento teatrale e televisivo "Sochi Star International Festival" tenuto a Sochi, in Russia, rappresentando l'Italia come voce bianca solista in una competizione di giovani artisti provenienti da tutto il mondo e si guadagna, vincendo, il premio della giuria interpretando "La voce del silenzio" nella versione resa famosa da Andrea Bocelli.





Negli anni successivi, sviluppando una voce di baritono di rara bellezza, si esibisce in diversi teatri e su navi da crociera su rotte internazionali, trasformando la sua passione per il canto in una vera e propria professione e portando il nome di Viserba in giro per il mondo.