Volley D femminile, la Titan Services vince a Forlì 3-0

| 15:29 - 08 Dicembre 2022

La Titan Services vince l’anticipo della decima di giornata di campionato imponendosi per 3-0 in casa del Forlì, fanalino di coda della classifica. Un buon modo per chiudere l’anno prima di lunga sosta che vedrà le ragazze di coach Renzi tornare in campo solo il prossimo 14 gennaio per il derby esterno con la Stella Rimini. Uno stop dovuto al turno di riposo e alle “ferie” natalizie del campionato. “



"Abbiamo vinto una partita che dovevamo vincere. – E’ il commento post partita di Wilson Renzi. - Il primo set l’abbiamo portato a casa pur con qualche passaggio a vuoto e pur commettendo qualche errore nonostante l’input dato alle ragazze fosse stato quello di cercare di non forzare. Nel punteggio, il secondo parziale è andato come il primo ma siamo state un po’ più precise nel gioco. Nel terzo set abbiamo subito in maniera particolare un turno di battuta delle mercuriali e siamo andate sotto. Però, pian piano ci siamo riprese pur con qualche defaillance in battuta. Alla fine abbiamo portato a casa una buona partita e abbiamo fatto tre punti importanti. Non cito mai i singoli ma sono molto contento sia della partita giocata dalla palleggiatrice Camilla Casadei, precisa nell’impostare il gioco e utile anche in difesa e dalla banda Rebecca Filippi che ha battuto, attaccato e difeso bene”.



Titan Services. Ghinelli 16, Menicucci 5, Filippi 14, Esposito, Rossi, Pasolini (L), Casadei 7, Lazzari 4, Ricciotti 12. N.E: Valentini, Bizzocchi. All. Wilson Renzi.



Classifica (all’8 dicembre). Portuali Ravenna 22, Figurella Rimini 21, Fulgur Bagnacavallo 19, Fenix Faenza 19, Idea Volley Santarcangelo 16, Longiano Volley 16, Junior Coriano 14, Unica Volley 13, Titan Services 10, Viserba Volley 7, Stella Rimini 5, Teodora Ravenna 3, Forlì 0.



Prossima partita. Stella Rimini - Titan Services, sabato 14 gennaio ore 17.30 a Rimini.