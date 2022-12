Meteo: l'inverno fa subito sul serio, attesa la neve nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 14:21 - 08 Dicembre 2022

Neve in Alta Valmarecchia ARCHIVIO.



Condizioni in peggioramento dalla serata dell’Immacolata, con precipitazioni sparse sul riminese venerdì (9 dicembre). Poi anche i giorni seguenti saranno caratterizzati da instabilità e dal ritorno della neve nella giornata di domenica (11 dicembre) fin verso le colline. In particolare ai 1100-1200 metri della mattina, la neve si vedrà verso i 500-600 metri tra pomeriggio e sera.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 08/12/2022 ore 14:00













Venerdì 9 dicembre





Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso o coperto con piogge più probabili e consistenti sui rilievi già dalla notte e maggiormente irregolari su pianura e costa tra mattino e pomeriggio, in esaurimento entro sera.





Temperature: in aumento per effetto dei venti di Garbino, con valori minimi compresi tra 7 e 10 gradi e valori massimi compresi tra 11 e 14 gradi.





Venti: in prevalenza da Sud-Ovest, con rinforzi di burrasca forte in Appennino e nell’entroterra, moderati con possibili raffiche di forte intensità altrove.





Mare: poco mosso sotto costa e mosso al largo.





Attendibilità: media.





Avvisi: allerta arancione e gialla per vento, gialla per criticità idrogeologica e costiera .











Sabato 10 dicembre





Stato del cielo e precipitazioni: coperto con foschie al mattino e piogge inizialmente sparse, con i fenomeni che tenderanno a divenire diffusi nel corso delle ore e ad intensificarsi fino a risultare moderati o localmente a carattere di rovescio, persistendo anche nella sera/notte.





Temperature: minime in diminuzione e probabilmente registrate in tarda serata, con valori compresi tra i 5 gradi dell’entroterra e gli 8 gradi della costa. Massime in flessione e probabilmente registrate al primo mattino, comprese tra 7 e 9 gradi.





Venti: deboli in prevalenza da Nord-Ovest con rinforzi moderati su costa e mare tra pomeriggio e sera.





Mare: poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio, fino a mosso in serata, specialmente al largo.





Attendibilità: medio-alta.







Domenica 11 dicembre





Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza coperto con precipitazioni diffuse dalla notte e probabilmente presenti fino alla sera compresa, di intensità debole o localmente moderata. Nevicate in Appennino oltre i 1100-1200 metri nella prima parte di giornata, con quota neve in calo nel corso del pomeriggio e possibili episodi nevosi fin verso i 500-600 metri.





Temperature: minime in ulteriore diminuzione e probabilmente registrate in tarda serata, con valori tra 0 e 2 gradi nell’entroterra e compresi tra 3 e 6 gradi altrove. Massime stazionarie o in locale diminuzione nell’entroterra, comprese tra 5 e 9 gradi.





Venti: deboli-moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi da Nord-Ovest nell’entroterra. Sul mare e localmente sulla costa rinforzi da Nord-Est più probabili nella prima parte di giornata.





Mare: mosso sotto costa e molto mosso al largo.