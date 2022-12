Calcio Promozione: derby al Verucchio, Sant'Ermete battuto 2-0

Sport

Verucchio

| 17:09 - 11 Dicembre 2022

Un undici del Verucchio.



Verucchio - Sant'Ermete 2-0



VERUCCHIO: Starna, Celli, Genghini A., Genghini L., Renzi, Girometti, Sacco St. (25' st Guarino), Sancisi, Berluti (45' st Sacco Si.), Indelicato (33' st Michilli, 41' st Muccioli), Bullini (20' st Amati). A disp. Bianchi, Farotti, Fabbri P., Semprini. All. Guerra.

SANT'ERMETE: Barbanti, Bonifazi, Sancisi, Braschi (15' st Severi), Politi (36' st Vandi), Mazzavillani, Bento Da Silva (21' st Pitaro), Ponticello, Bascioni (1' st Brighi T.), Fuchi, Marcaccio (21' st Rizzo). A disp. Caprili, Antonelli, Brighi A., Ravaglia. All. Mancini.



ARBITRO: Fanucci di Forlì.

RETI: 24' pt Berluti, 35' st Berluti.

AMMONITI: Genghini A., Celli, Guarino, Politi, Pitaro.



VERUCCHIO Derby giocato davanti un folto pubblico, campo molto pesante. Verucchio in avanti al 23' con bomber Indelicato che tira da fuori, un difensore devia in angolo, sul successivo angolo battuto da Andrea Genghini, Berluti di testa batte Barbanti. Il Sant'Ermete replica al 43' con una punizione di Braschi deviata da Fuchi sul palo. A inizio ripresa il Verucchio parte forte e sfiora il bis con Indelicato, che scarta tre avversari e tira alto di poco. Il raddoppio arriva all'80' con un cross di Celli dalla destra che innesca il tiro al volo di Berluti. All'85' Barbanti evita il tris respingendo il tiro di Amati. Un minuto dopo è bomber Berluti che tira, il portiere si salva respingendo.