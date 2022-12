Calcio C: Rimini-Ancona, la ricetta di Gaburro: 'Trasformare la rabbia in determinazione'

Sport

Rimini

| 16:45 - 09 Dicembre 2022

Marco Gaburro ARCHIVIO.

Il Rimini cerca il rilancio dopo il beffardo ko di Fiorenzuola maturato sdu due palle inattive dopo il vantaggio biancorosso e un costante dominio. Al Neri (17,30) arriva l’Ancona, battuto a domicilio in Coppa Italia ma che in classifica ha tre punti in più dei romagnoli (rispettivamente 28 e 25) e che nell’ultimo turno ha battuto 3-0 l’Alessandria.





Nel Rimini sono disponibili Gabbianelli e Allievi, ancora out oltre a Santini (squalificato) gli infortunati Mencagli e Rosso. Dall'altra parte assenza importante: il cannoniere dell’Ancona Spagnoli (9 gol), vittima di un infortunio alla caviglia.





Il tecnico Marco Gaburro si affida ora anche alla pretattica, del resto nelle difficoltà ci si attacca a tutto: alla vigilia della trasferta di Fiorenzuola aveva assicurato che si sarebbe andati avanti con il modulo delle ultiome prestazioni (3-5-2) salvo poi sorpendere tutti – Fiorenzuola compreso – con il ritorno all'antico, cioè il 4-3-3. Stavolta – cosa inusuale - silenzio assoluto sul modulo e sugli interpreti anche se è facile pensare che si resterà al 4-3-3 tanto più che rientra Gabbianelli. Possibile qualche novità in difesa (fuori Pietrangeli?). Vedremo.





“La ferita di Fiorenzuola è ancora aperta – sottolinea Gaburro - Abbiamo fatto buone cose, ma non che ci permettessero di portare a casa i tre punti. Dobbiamo essere più immediati negli ultimi 30 metri, dobbiamo calciare di più verso la porta. Non è giusto attaccarsi alle palle inattive in cui certo non siamo stati inappuntabili se siamo mancati in rifinitura e al tiro. Quel ko ha lasciato rabbia che dobbiamo trasformare sul campo in forte determinazione. Con l’Imolese abbiamo fatto una delle partite in cui siamo stati più in difficoltà, in questo caso abbiamo giocato una delle migliori partite della stagione, ma abbiamo perso”.





Cosa temere dell'Ancona?

“L’Ancona è una squadra che ha un grandissimo potenziale offensivo: ha il miglior attacco insieme al Gubbio. Ha sempre in campo tre attaccanti che ti possono fare male. In fase difensiva subisce qualche gol di troppo, ma quando riparte è in grado di fare male con ribaltamenti di fronte improvvisi. Se il Fiorenzuola è la squadra che utilizza molto il palleggio, l'Ancona vive più sull’attacco”.







La classifica non è quella sperata...

“La classifica non è quella che vorremmo. Ci mancano un po’ di punti, prima di Fiorenzuola avevo detto due-tre, dopo Fiorenzuola ce ne mancano di più. Siamo un po’ più indietro rispetto a quello che vorremmo, penso siamo usciti da una situazione un po’ delicata d’emergenza, che avevamo un mese fa. Dobbiamo trovare continuità. Penso che il giudizio sul girone d’andata dipenderà dalle prossime tre partite”.



ste.fe.