La Riviera romagnola in vetrina allo stadio per la Champions League femminile

Turismo

Emilia Romagna

| 13:12 - 08 Dicembre 2022



Lidi von Comacchio, Bellaria-Igea Marina, Lidi von Ravenna, Cesenatico, Riccione, Rimini, Cattolica, Gatteo a Mare, Cervia, San Mauro Mare, Misano Adriatico: i nomi delle regine della Riviera Romagnola, tanto amate dai turisti tedeschi, ieri sera (mercoledì 7 dicembre) hanno "sfilato" sotto gli occhi di migliaia di tifosi di calcio (24.000 quelli presenti sugli spalti, oltre alle centinaia di migliaia di telespettatori del canale tv Fc Bayern.tv e Dazn, che hanno trasmesso la partita) all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in occasione della partita FC Bayern Monaco - FC Barcelona della UEFA Women Champions League 2022.



I nomi delle località apparivano, accompagnate dal claim: "Adriaküste der Emilia Romagna, Nichts liegt näher!" (Costa adriatica dell'Emilia Romagna, niente di più vicino!) sui pannelli a led perimetrali del campo di gioco. L'iniziativa rientra nella partnership tra la società tedesca di calcio femminile e Apt Servizi Emilia Romagna per la promozione del turismo romagnolo in Germania.



«Anche un evento sportivo può diventare un'efficace occasione di promozione turistica -sottolinea l'Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- soprattutto quando in campo scende una formazione come la squadra femminile di serie A del FC Bayern Monaco, che vanta un enorme seguito. Dopo aver ospitato lo scorso agosto il ritiro della squadra a Bagno di Romagna, questa volta è stata la Romagna, con le sue regine balneari, a presentarsi a Monaco di Baviera, davanti a migliaia di tedeschi, in un "tempio calcistico" unico nel suo genere, un capolavoro architettonico e sede del Bayern Monaco. E abbiamo portato fortuna alle atlete tedesche, che hanno inflitto una dura sconfitta (3 a 1) al Barcelona. Quest'estate abbiamo salutato il ritorno in massa dei turisti tedeschi, segnale che le attività promozionali in Germania stanno dando i loro frutti».



La partnership prevede una campagna di comunicazione sui canali media e online del FC Bayern e diverse attività congiunte di comunicazione in Germania. La squadra di calcio femminile di serie A del FC Bayern Monaco (Fußball-Club Bayern München) con i suoi 3,6 milioni di follower su Facebook e 1,2 milioni su Instagram è molto amata dal pubblico tedesco. La formazione femminile è stata per 6 anni di fila tra le prime due squadre della Bundesliga e nel 2020 tra le migliori in Europa, classificandosi nelle finali di Champions League.