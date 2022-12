Rimini, definita l'area della Ztl in centro storico e Borgo San Giuliano

Attualità

Rimini

| 12:43 - 08 Dicembre 2022

Archivio.



La giunta comunale di Rimini ha approvato il perimetro della nuova zona a traffico limitato e area pedonale urbana del centro storico e del Borgo San Giuliano, passaggio propedeutico all'attivazione del sistema di controllo elettronico dei varchi. Nella stessa seduta è stato approvato anche il perimetro della ztl del Parco del mare Sud per i tratti già realizzati.



La nuova Ztl del centro storico, operativa tutto l'anno, si amplia anche a via D'Azeglio e via Bastioni Occidentali (da Via Bonsi fino a Largo Unità d'Italia) a protezione di piazza Malatesta e della piazzetta San Martino, mentre esclude via Angherà, che resterà sempre accessibile. Confermata anche la pedonalizzazione del Ponte di Tiberio e di viale Tiberio, nel tratto da Via San Giuliano (esclusa) a Via Marecchia (compresa).



La giunta ha quindi definito anche la Ztl del Parco del mare sud, relativamente ai quattro tratti di lungomare già riqualificati e cioè da piazzale Fellini a via Pascoli e il lungomare Spadazzi a Miramare. La ztl è operativa tutto l'anno, sette giorni su sette e ed garantito l'accesso con rilascio del permesso alle stesse categorie previste dalla Ztl del parco del mare nord, tra cui residenti e domiciliati, fornitori, gestori di strutture ricettive e balneari, clienti degli alberghi, invalidi, oltre ovviamente ai mezzi di soccorso, alle forze dell'ordine per i quali l'accesso è sempre possibile. Per quanto riguarda il Parco del Mare nord l'iter di attuazione è in fase più avanzata: è stata completata la fase di rilascio dei permessi virtuali e dalla Pasqua si attiverà il pre-esercizio del sistema.



Da inizio 2023 sarà organizzata una campagna informativa e incontri con i cittadini e le categorie interessate dai diversi provvedimenti (centro storico, Parco del Mare sud e Parco del Mare nord) per accompagnare l'entrata in esercizio delle ztl.



I VARCHI DELLA ZTL Via Trai, Via Marecchia, Viale Tiberio, Corso Giovanni XXIII dalle ore 0.00 alle ore 24.



Corso d'Augusto intersezione con Via Bastioni Settentrionali dalle ore 20.30 alle ore 7.30 del giorno successivo.



Corso d'Augusto dopo intersezione con Via Ducale dalle ore 7.30 alle ore 20.30.



Via XII Giugno, Via Dante, Via Castelfidardo, Via Bertani, Via d'Azeglio, via Bastioni Meridionali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.



Via Michele Rosa dalle ore 9.00 alle ore 12.00.



Via Ducale dalle ore 20.30 alle ore 7.30 del mattino successivo.



Con l'entrata in vigore della nuova delimitazione resteranno validi i permessi già rilasciati per il centro storico e Borgo San Giuliano.