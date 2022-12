Maurizia Cacciatori sul palco di Cna al Fulgor: tutto esaurito

Attualità

Rimini

| 12:08 - 08 Dicembre 2022

Maurizia Cacciatori.

L'olimpionica Maurizia Cacciatori si confronta con gli imprenditori ed è ormai tutto esaurito. Ancora solo 20 posti disponibili per l’incontro organizzato da CNA Rimini in programma al Cinema Fulgor di Rimini lunedì 12 dicembre alle ore 17.30. L’ex capitana della nazionale femminile di volley, oggi speaker motivazionale, attraverso la metafora sportiva racconta il valore del team, il senso di appartenenza, comunicazione e soft skill, il gioco di squadra, il ruolo della fiducia, il passaggio da io a noi. In ogni sport l’atleta affronta difficoltà, spesso imprevedibili, che vanno superate per conseguire il successo. I campioni sanno così dare valore al talento.



Un confronto aperto per avere un punto di vista e consigli pratici da una campionessa, oggi imprenditrice e formatrice, da poter riportare all’interno del proprio contesto aziendale.



Si tratta di un evento gratuito organizzato da CNA Rimini con posti limitati, per riservare il posto è necessario compilare il form dedicato sul sito cnarimini.it https://www.cnarimini.it/cna-rimini-presenta-maurizia-cacciatori/