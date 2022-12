Rimini: gli puntano un coltello e lo rapinano al parco. Due arresti

Cronaca

Rimini

| 11:40 - 08 Dicembre 2022

Intervenuta la volante della polizia, foto di repertorio.

Sono finiti in manette due cittadini tunisini, irregolari sul territorio italiano, per il reato di rapina aggravata in concorso. I fatti sono accaduti ieri (mercoledì 7 dicembre), alle ore 22, quando una volante della Questura di Rimini è stata inviata in via Sabaudia a seguito della richiesta della vittima.



Agli agenti ha riferito che pochi minuti prima, mentre si trovava con il proprio cane nel parco, è stato avvicinato da un uomo che gli ha offerto della droga, al suo rifiuto, è sopraggiunto da un complice in bicicletta. A quel punto, il soggetto che lo aveva avvicinato per primo lo ha bloccato da dietro mentre il secondo gli puntava un coltello costringendolo a consegnare la somma di denaro contante di 220 euro che custodiva nel portafoglio, per poi allontanarsi repentinamente.



