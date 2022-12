Incidente tra un’auto e una bici a Novafeltria: ferito ciclista 16enne

Cronaca

Novafeltria

| 11:28 - 08 Dicembre 2022

La bici distrutta dopo lo schianto.

Incidente stradale questa mattina (giovedì 8 dicembre) a Novafeltria, sulla strada Marecchiese: un ragazzo di 16 anni, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con una Fiat Stilo nera. Il giovane ha avuto la peggio ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con ambulanza e automedica. I fatti sono avvenuti alle 11 circa in via XXIV Maggio, all'altezza del civico 47. Da una prima ricostruzione l'auto, che procedeva in direzione Rimini-Novafeltria ed era guidata da un ragazzo di nazionalità africana, ha svoltato verso sinistra, scontrandosi con la bicicletta che procedeva in direzione opposta. Il ciclista è stato sbalzato con violenza sull'asfalto ed è stato soccorso da alcuni residenti e da un gruppo di ciclisti, che hanno rallentato il traffico e messo in sicurezza il corpo del ferito, in attesa dell'arrivo di ambulanza e Carabinieri.