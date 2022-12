Riccione, in tanti al Club Nautico per la presentazione del libro ‘Il mare di Carlo’, dedicato a Carlo Volpe

Attualità

Riccione

| 11:12 - 08 Dicembre 2022

Carlo Volpe.

Un pubblico attento e affezionato, tanti soci del Club Nautico Riccione e appassionati di marineria, ha assistito ieri pomeriggio (mercoledì 7 dicembre) alla presentazione del volume "Il mare di Carlo", opera inserita nelle iniziative per il Centenario della Perla Verde. In "Il mare di Carlo", l'autore, Carlo Volpe, socio storico del Club Nautico Riccione, racconta 60 anni di vita di mare, dello stretto legame della città con la tradizione della vela e della marineria. Un'appassionante ricostruzione che Volpe fa tratteggiando l'intrinseco legame di Riccione e della sua economia al mare, alla pesca alla vongola e alla vela.



"Nel libro cito tanti personaggi con cui ho intrattenuto rapporti negli anni - spiega l'autore - e con i quali ho condiviso la passione per il mare. Quest'opera che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico nasce per celebrare i Cento Anni di Riccione in collaborazione con l'attuale amministrazione e quella precedente, a dimostrazione che l'amore per la nostra marineria si trasmette anno dopo anno. Per questo motivo dopo la presentazione a Palazzo del Turismo abbiamo voluto dedicare un secondo incontro pubblico agli appassionati del mare".



"E' stata una presentazione di grande interesse che ha molto coinvolto i nostri soci presenti in sala", ha detto Sebastiano Masetti, presidente Club Nautico Riccione. "Attraverso questi incontri si rinsalda fortemente il legame tra il Club Nautico Riccione e la città che sta riscoprendo sempre più la sua vocazione storica di città marinara a cui deve molta parte della sua economia tradizionale. Per cui un mio sentito ringraziamento va al nostro socio Carlo Volpe e a tutti i partecipanti".