Rifondato a Rimini il Roma Club, tra i tifosi il sindaco sadegholvaad

Attualità

Rimini

| 10:20 - 08 Dicembre 2022

Il primo cittadino della città di Rimini, tifoso romanista.

Il Roma Club Rimini è ripartito dalla cena sociale. Vecchi e nuovi soci hanno celebrato la rifondazione del club continuando con entusiasmo l’impegno a tingere di macchie giallorosse la Romagna. Non poteva mancare il saluto del primo cittadino della città di Rimini, nonché romanista, il Sindaco Jamil Sadegholvaad, presente alla cena. Durante la serata, è stato conferito il titolo di presidente onorario del Roma Club Rimini a Sergio Santarini, ex capitano giallorosso degli anni ’70 e ospite della serata. In vista della ripresa della Serie A dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, il Roma Club Rimini organizzerà occasioni di ritrovo per seguire le partite dei giallorossi. Ma non solo.



Il club ripartirà con le trasferte per seguire la squadra di José Mourinho in giro per l’Italia - spiega in una nota l'associazione - La prima partita che seguiremo in trasferta sarà Spezia-Roma, allo stadio Alberto Picco, in programma domenica 22 gennaio alle ore 18:00. Chi vuole partecipare alla trasferta di La Spezia, può dare la propria adesione sulla pagina Facebook “Roma Club Rimini” (@romaclubrimini).