Aggiudicato all’asta l’Hotel Duomo, l'acquirente è il riminese Leonardo Patacconi

Attualità

Rimini

| 07:44 - 08 Dicembre 2022

L'ingresso dell'Hotel Duomo.

L'Hotel Duomo di Rimini, al civico 28 di via Giordano bruno in pieno centro storico, è stato aggiudicato all’asta mercoledì mattina 7 dicembre per 2 milioni 220 mila euro. L'offerta è stata l'unica pervenuta ai curatori. L’aggiudicatario è il 33enne riminese Leonardo Patacconi, già amministratore unico del tour operator Condor, fondato oltre 60 anni fa da suo padre Stefano. Patacconi avrà tempo sessanta giorni per completare l’acquisito. A quel punto diventerà proprietario a tutti gli effetti. Si tratta di una struttura costituita da 34 stanze e 9 suite, un gioiello realizzato dall'archistar israeliano Ron Arad, struttura pluripremiata a livello internazionale. Ai tempi della sua realizzazione, l’albergo di design era costato circa 10 milioni di euro e vantava a pieno regime un giro d’affari di circa un milione.