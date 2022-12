Ladri al chiosco de La Gradella, prima dell’inaugurazione

Cronaca

Rimini

| 07:00 - 08 Dicembre 2022

La finestra spaccata dai ladri.

L’hanno depredato prima ancora che venisse ufficialmente inaugurato. E’ quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì al chiosco Gradella, in viale Matteotti a Rimini. I ladri hanno sfondato la porta d'ingresso e una finestra. Una volta ridotta in frantumi la serratura dell'entrata, si sono introdotti puntando sul registratore di cassa, rigorosamente vuoto. Poi sono passati dietro i banconi, alla ricerca di denaro, mettendo sottosopra il locale. Infine, hanno preso di mira il ripostiglio dove erano custodite le provviste, merce e bevande. Con un post su facebook il titolare del locale Tommaso Della Motta usa l'ironia: "Oh. Abbiamo detto che apriamo, tranquilli. L'8 e non il 7. Si può aspettare un giorno, sì?". Intanto, le forze dell’ordine si sono attivate per fare luce sulla spaccata.