S.Giovanni in Marignano, raccolti mille euro per gli alluvionati di Senigallia

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:56 - 07 Dicembre 2022

Le Sangiovesi.

Resoconto di successo per la grande serata di beneficienza organizzata dalle 10 ragazze marignanesi "Le Sangiovesi" in collaborazione con l'Associazione "Col Sorriso". Lo scorso sabato 5 novembre sul palco del Teatro Rosaspina di Montescudo è andato in scena "Siamo tutte la stessa storia", un intenso spettacolo inedito a cura del gruppo che racconta in musica e parole storie di donne, emozioni e racconti.

Il ricavato di oltre 1.000 euro è stato donato alla cooperativa "L'Allegra Brigata", che si occupa di coloro che hanno subito danni a causa dell'alluvione di Senigallia.



I ringraziamenti de 'Le Sangiovesi'



"Quando abbiamo pensato "Siamo tutte la stessa storia" avevamo il desiderio di ritrovarci sul palco con semplicità, ma soprattutto insieme.

Poi abbiamo pensato, insieme, che un altro desiderio era poterci fare vicini, sostenere una situazione di difficoltà. Le nostre storie ci hanno portato alle Marche, colpite violentemente dall'alluvione e con un'altra storia di incroci ed intrecci siamo arrivate alla coop. L'Allegra Brigata.

Ci siamo presentate con un pò di timore, ma con la condivisione del progetto e la grande gioia di poterci accompagnare per un pezzo di strada.

Poi è arrivata Col Sorriso, che insieme alla famiglia Borgognoni, ha pensato di camminare con noi e di mettere a disposizione risorse per sostenere questa causa.

Poi il sold out dello spettacolo "Siamo tutte la stessa storia", lo scorso 5 novembre, l'entusiasmo dei presenti, la generosità e la gioia infinita di esserci ritrovate.

Oggi con grande felicità ed anche un pò di stupore possiamo comunicarvi che l'intreccio di tutti questi fili ha intessuto qualcosa di molto importante: abbiamo infatti potuto donare € 1.000 a favore de L'Allegra Brigata!

Il bonifico è stato effettuato il 30 novembre scorso e ci fa piacere condividerlo con voi ringraziandovi per la vostra generosità e la passione con cui ci seguite che ci permettono di realizzare tanti piccoli sogni per chi è in difficoltà!

Grazie davvero di cuore dalle Sangio!!!"