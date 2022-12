La vita in Cina e la pandemia: Cristiano Varotti si racconta nella sua Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 07:29 - 08 Dicembre 2022

Cristiano Varotti.





Ha vissuto per oltre dieci anni in Cina, ricoprendo vari ruoli istituzionali. Il riminese Cristiano Varotti è tornato a vivere in Italia e sabato 10 dicembre, alle 17.30, sarà protagonista dell'incontro, coordinato dal gruppo SIP e patrocinato dal comune, in programma a Novafeltria, sua città di origine, al palazzo ex Sip di via Saffi. Sarà l'occasione per (ri)presentare il suo romanzo "Nuvole di drago" e per ripercorrere la lunga esperienza di vita in Cina dell'autore (informazioni 392-7046221).



Scritto su una terrazza di Shanghai in piena pandemia, usando le parole dell'autore, "Nuvole di drago" rappresenta, prima di tutto, uno spaccato della vita di un espatriato senza nome nella Cina contemporanea. Ma non solo. É uno spaccato di vita raccontato con grande sincerità dell'autore, sorprendente nelle sue interazioni con persone, i cittadini cinesi, così distanti dalla nostra cultura. "Nuvole di drago" sorprende per la capacità dell'autore di dare vita a descrizioni di luoghi e persone vive e realistiche. Un viaggio in treno diventa la descrizione di un microcosmo di personaggi che sembrano usciti da un film, e non è l'unica circostanza in cui "un mondo" viene svelato agli occhi dei lettori.



"Nuvole di drago" non è il semplice racconto di un italiano emigrato in Cina, è vita vissuta arricchita di riflessioni sulla vita dell'uomo che colpiscono il cuore del lettore. Il cuore del libro è la pandemia e nel leggere il romanzo si prova un grande senso di ansia e inquietudine, sensazioni però con sfumature diverse rispetto a quelle che tutti noi abbiamo vissuto in Italia nei mesi di confinamento nelle case. Tutto raccontato con estrema sincerità dall'autore, che non nasconde nella narrazione i lati più fragili del proprio carattere.



ric. gia.