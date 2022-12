Riccione, anche Babbo Natale inaugura il nuovo Giardino sul mare

Eventi

Riccione

| 15:51 - 07 Dicembre 2022

Foto di repertorio.

Sabato 10 dicembre Arriva Babbo Natale! Conto alla rovescia per l’arrivo di Babbo Natale che farà il suo ingresso a Riccione in un modo piuttosto insolito e green, a bordo di una Cargo Bike che partirà da piazzale Ceccarini alle ore 16:15, percorrerà viale Ceccarini per giungere, infine, in piazzale Roma intorno alle ore 16:45, e stabilirsi nella sua colorata casetta all’interno del Giardino sul mare, dove ad attenderlo ci saranno la Sindaca Daniela Angelini e tutta l’Amministrazione, insieme a tanti bambini desiderosi di consegnargli la letterina che custodisce i desideri di un anno intero.



Dal 10 al 24 dicembre, ad ogni bimbo che lascerà la propria letterina, Babbo Natale regalerà un libro da colorare che racconta il territorio di Riccione, Traccia alla ricerca della “Perla verde” dell’autore Giuseppe Pecci (Fulmino Edizioni, 2022). Il libro è stato finanziato dal Comune di Riccione nell'ambito delle iniziative culturali promosse durante l'anno del centenario ed è particolarmente indicato per i bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria. Questo piccolo dono intende promuovere in maniera divertente e interattiva la conoscenza e la scoperta dei percorsi storici e artistici della città di Riccione, incoraggiando i più piccoli al piacere della lettura. Inoltre, assieme al libro verrà consegnato un segnalibro recante gli orari e le informazioni utili per fruire del prestito librario e di tutti i servizi messi a disposizione dalla Biblioteca comunale Osvaldo Berni di Riccione. Le copie saranno donate fino ad esaurimento scorte.



Babbo Natale resterà nella casetta dal 10 al 24 dicembre dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19:00 nei giorni festivi e prefestivi, mentre nei giorni feriali sarà presente in orario pomeridiano dalle ore 15:30 alle 19:00.



I laboratori creativi all’interno del Giardino sul mare



Officina creativa di Natale è lo spazio lab creativo a tema green per il tempo libero, da condividere con la famiglia e gli amici in una serra accogliente davanti allo spettacolo del mare d’inverno, dove ascoltare storie, reinventare oggetti, riscoprirsi un po’ artisti. All’interno del Giardino sul mare, dall’8 dicembre e fino all’8 gennaio, sarà possibile partecipare a laboratori per realizzare oggetti e decorazioni natalizie con materiali riciclati, rami e potature, oppure cucire, realizzare libri, scoprire l’arte della calligrafia.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e senza prenotazione e pensate per un pubblico di ogni età.

Officina creativa di Natale nasce da un’idea progettuale a cura di LaBC – La Bottega Culturale e Fulmino Edizioni, in collaborazione con Giardini d’Autore e Estudio.





I LABORATORI DI OFFICINA CREATIVA DI NATALE

sognare. immaginare. creare… green



Giovedì 8 dicembre ore 16.00

Dal giardino alla ghirlanda

Crea una ghirlanda bio natalizia usando solo materiali naturali per portare i colori e i profumi del bosco.

A cura di La Carolina – Laboratorio floreale



Sabato 10 dicembre ore 16.00

Storie naturali

Racconti di un piccolo seme che crescerà lentamente nonostante le difficoltà e la lenta lumaca uscita dalla tana comincia a correre come non si è mai visto... ma dove andrà?

A cura di La Compagnia Le Pu-pazze



Domenica 11 dicembre ore 16.00

Sculture danzanti

Arrivano dal mare, dal bosco… rametti, pigne e profumi per creare delle sculture danzanti per decorare e rendere ancora più magica la tua casa!

A cura di Lia & Ludo



Sabato 17 dicembre ore 11.00

Recycling lab

Crea la tua ghirlanda green con materiali di riciclo.

Porta con te carte (non patinata), giornali (no riviste) e se vuoi anche una cornice vintage di piccole dimensioni.

A cura di Annalisa Serlini



Sabato 17 dicembre ore 16.00

Cittadini con le ali

Chi sono e quali abitudini hanno gli uccelini che abitano tra di noi? Come aiutarli a sopravvivere all’inverno?

Impara a riconoscerli e con un tocco d’immaginazione disegnamoli!

A cura di Loredana Loricangi & Fulmino Edizioni



Domenica 18 dicembre ore 16.00

Alberi incanti

Laboratorio giocoso musicale. Storie di semi, di fiori e di alberi per raccontare e ricordare l’importanza di rispettare il nostro ambiente.

A cura di Lorenzo Tozzi & Fulmino Edizioni



Venerdì 23 dicembre ore 16.00

Segnaposto green

Il foliage e i materiali naturali sono i protagonisti per realizzare un segnaposto green personalizzato.

A cura di Lia & Ludo



Mercoledì 28 dicembre ore 16.00

Il ritmo della scrittura

Laboratorio di calligrafia corsiva per decorare segnalibri e biglietti d’auguri

A cura di Concetta Ferrario



Giovedì 29 dicembre ore 16.00

Storie verdi

Arriva una valigia carica di libri… racconti e filastrocche green

A cura di RodariClub



Venerdì 30 dicembre ore 16.00

Tartariciclo

Immagina, taglia e crea la tua tartaruga con materiali di riciclo.

Un laboratorio per imparare a rispettare il nostro ambiente.

A cura di Fondazione Cetacea



Sabato 7 gennaio ore 16.00

Flora Zu e i suoi amici

Realizza il tuo libricino inserendo, farfalle, insetti fiori e piante ricavate attraverso la tecnica del frottage.

A cura di Cuore 21



Domenica 8 gennaio ore 16.00

Tartariciclio

Non si spreca niente! I contenitori delle uova diventano delle tartarughe per inventare storie avventurose e navigare con la fantasia.

A cura di Fondazione Cetacea