Troppa voglia di Gin: ne ruba 9 bottiglie. Arrestato a "Le Befane"

| 15:44 - 07 Dicembre 2022

Segnalato dalla sicurezza per atteggiamenti sospetti, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto nel pomeriggio di martedì 6 dicembre un cittadino albanese, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di Tentato furto. I fatti sono avvenuti presso il supermercato Conad del centro commerciale "Le Befane". L'uomo aveva riempito il proprio borsone con alcune bottiglie, poi si era diretto verso una delle casse chiuse scavalcandone il cancelletto. Inseguito dall'addetto della sicurezza e vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente il borsone con all’interno 9 bottiglie di gin del valore complessivo di 242,10 €. L'uomo accompagnato presso la Locale Questura, è stato tratto in arresto e sottoposto nella mattinata di oggi al giudizio Direttissimo, a seguito della quale veniva sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G.