Speciale Natale: guida a mercatini e presepi da visitare in tutta Rimini

Eventi

Rimini

| 15:01 - 07 Dicembre 2022

Mercatini in piazza Cavour, Rimini.

I caratteristici Mercatini Natalizi vi aspettano nel centro storico di Rimini e al mare per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania. Per le vie del centro storico addobbato a festa si potranno trovare tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e le idee regalo più originali per il Natale.



Mercatino dei Sogni di Natale: da sabato 26 novembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 nel cuore della città, in via Poletti adiacente alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le tradizionali casette di legno ospiteranno lavori artigianali veri, tipicamente natalizi, pezzi unici prodotti da maestri del rame e dell'argento, dell'argilla e terracotta, del legno, dei tessuti, della ceramica e del vetro. Saranno proposti anche dolci natalizi, i tradizionali prodotti di canapa ed i vini del progetto RiminiRebola.

A cura di CNA Rimini. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli.

Orario: dal lunedì al venerdì 9 - 13 / 15 - 20; sabato 9 - 21.30; domenica e festivi 10 - 21.

Info: 0541 760293





Villaggio di Natale: dal 3 dicembre all'8 gennaio 2023

in Piazzale Fellini, Marina Centro

mercatini alla pista di pattinaggio





Fiera delle Domeniche di Dicembre: nelle domeniche prima di Natale, 4, 11 e 18 dicembre 2022, in centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Caltelfidardo sarà presente il Mercatino con vendita di prodotti non alimentari.





Domeniche ad Arte: speciale 8 dicembre 2022

Nel centro storico di Rimini si svolge la Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica lungo via IV Novembre. Qui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale a cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Info: 338 8270486 assartisticamorripizzioli@legalmail.it





Borgosolidale: giovedì 8 dicembre 2022 in viale Tiberio nell'antico Borgo San Giuliano, un pomeriggio di solidarietà con il mercatino delle onlus riminesi. Orario: dalle ore 15 alle 19. Info: www.societadeborg.it





Fiera degli Alberi di Natale: dall'11 al 24 dicembre 2022

al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie





Fiera di Natale: dal 15 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

in Piazza Tre Martiri si svolge il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo





Fiera di Natale: dal 19 al 24 dicembre 2022 con l'esclusione delle giornate del mercoledì e del sabato, in cui si svolge il mercato settimanale

in c.so d'Augusto e via IV Novembre, il mercatino natalizio si svolge nel cuore del centro storico con stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia e articoli da regalo.



Mercatino di Natale a Viserba: 3-4-8-10-11-17-18-24-26 dicembre, 6-7-8 gennaio 2023

In Piazza Pascoli a Viserba torna il villaggio del Natale con i suoi sfavillanti Mercatini di artigianato.





...e PRESEPI da visitare





dal 1° dicembre all'8 gennaio 2022

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l'altra che rappresenta un borgo cittadino. Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) - 320 6920653 Ingresso gratuito





dal 3 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023

Mercato Centrale Coperto di Rimini

Presepe Gualtieri al Mercato Coperto

Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto ospita, per il secondo anno consecutivo, all'interno del reparto ortofrutta, un Presepe realizzato dalla Famiglia Gualtieri per valorizzare un luogo di tradizione come il Mercato Coperto attraverso un simbolo delle Festività Natalizie.

Orario: 7:00-19:45. Ingresso libero

Info: mercato.coperto@virgilio.it - www.facebook.com/mercatocoperto.rimini/





dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Rimini, Piazza Cavour 31

Presepi dal mondo

La Caritas - Migrantes e le principali comunità d'immigrati della diocesi di Rimini promuovono la "Mostra dei presepi dal mondo", una mostra da vedere ma anche un viaggio da fare per incontrare le varie comunità di immigrati che vivono a Rimini e che hanno preparato il loro presepe da presentare alla città. Si potranno ammirare Natività del Senegal e della Nigeria, del Perù, dell'Equador e del Venezuela, ma anche della Cina, dell'Ucraina, della Romania e dell'Albania, solo per citarne alcune.

Un'occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale che viene proposto alla città al fine di accrescere il sentimento di fraternità.

La mostra sarà inaugurata giovedì 8 dicembre e rimarrà aperta il sabato, la domenica e i giorni festivi fino all'Epifania. Info: www.caritas.rimini.it





dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Ponte della Resistenza - Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant'Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un'iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella.

Sul ponte è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini. Momento clou il 6 gennaio con la rappresentazione 'Epifania sul Ponte', con il corteo navale e l'adorazione dei Re Magi lungo il porto canale.

L'iniziativa è a cura dell'Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com





8 dicembre 2022 – domenica 8 gennaio 2023

Rivabella di Rimini, Piazza Adamello

Il Presepe marinaro a Rivabella

A Rivabella, il Presepe Marinaro a grandezza d'uomo con gli abiti cuciti dalle signore del luogo è allestito in piazzale Adamello accanto alla tradizionale casetta di Babbo Natale. Il 6 gennaio arriva anche la Befana che distribuirà regali a tutti i bambini. A cura del Comitato turistico di Rivabella.



sabato 17 dicembre 2022

Darsena di Rimini, via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare

Presepe in Darsena

Anche quest'anno, gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, propongono l'iniziativa in memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove viene allestito un presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. La rappresentazione della natività viene riprodotta in una coreografia ispirate alla marineria a memoria dei dispersi in mare.

L'inaugurazione del presepe avverrà sabato 17 dicembre dalle ore 14.30 circa e prevede una suggestiva fiaccolata subacquea a cura di Sub Gian Neri, Volontari del Soccorso in mare di Rimini e i sommozzatori della Guardia di Finanza – ROAN. All'arrivo in Darsena, accensione del Presepe e arrivo dei 'Babbi Natale' sulle moto d'acqua con i Jet Rider.

L'evento si conclude con panettone, dolci e cioccolata calda per i partecipanti e la distribuzione dei regali di Babbo Natale ai bambini. Per un momento di solidarietà sarà presente La prima Coccola, l'associazione che si dedica alle famiglie dei bambini prematuri o affetti da patologie, che necessitano di cure nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Rimini.

In caso di maltempo la festa è rimandata a domenica 18 dicembre alla stessa ora.

Il presepe rimane visitabile fino al 6 gennaio 2022. Ingresso libero





sabato 17 dicembre 2022

Rimini, Miramare

Presepe vivente di Miramare

Il Presepe Vivente di Miramare torna in presenza e raccoglie attorno all'evento della Natività genitori, insegnanti e alunni dell'Istituto Comprensivo di Miramare e della Scuola dell'Infanzia Don Domenico Masi e tutti coloro che vorranno partecipare. Più di 200 figuranti ripercorreranno l'esperienza dei pastori di Betlemme, che videro inaspettatamente irrompere il Mistero nel loro quotidiano. Il villaggio e il campo dei pastori di Betlemme saranno allestiti nel parcheggio di via Bari, a fianco delle Poste di Miramare e apriranno alle ore 15:30. Da lì, dopo essersi immersi nella vita dei pastori della Palestina di 2000 anni fa e aver ascoltato l'annuncio degli angeli, figuranti e spettatori si sposteranno lungo la via Marconi per andare ad adorare il Bambino alla Grotta di Lourdes, in via Don Masi.

Ritrovo ore 15.30. Info: www.presepemiramare.it





da giovedì 22 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023

Rimini, Arco d'Augusto

Un Presepe per la Città

Tradizionale Presepe del Centro Zavatta, che rappresenta la natività nel cuore del centro storico e viene organizzato con il contributo degli operatori dell'Associazione e con il coinvolgimento delle persone che frequentano le attività formative e sociali.

La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell'Arco d'Augusto, dove rimarrà in esposizione fino al weekend successivo all'Epifania.

Inaugurazione giovedì 22 dicembre alle ore 11.00, alla presenza del Vescovo.

Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)





dal 23 dicembre all'8 gennaio 2023

Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

Presepe di sabbia a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che rappresenta una Natività classica in un'ambientazione tipicamente marinara, realizzata interamente con sabbia e acqua, all'interno di una struttura coperta (10mt x 4mt).

Anche quest'anno gli scultori della sabbia assieme allo staff del Comitato Turistico locale hanno voluto mantenere la tradizione per stupire adulti ma soprattutto bambini.

Il presepe sarà inaugurato venerdì 23 dicembre, ma nelle giornate precedenti, a partire dal 9 dicembre, in spiaggia nelle ore di luce, si potranno ammirare gli scultori all'opera.

Orario: 9 – 18.30 circa Info: www.facebook.com/presepedisabbiatorrepedrera





24 dicembre 2022

Viserba

Presepe vivente a Viserba

rappresentazione teatrale e musicale del presepe vivente realizzato dai bambini della Parrocchia S. Maria di Viserba mare in piazza Pascoli a Viserba. In caso di maltempo sarà rappresentato in chiesa. Ore 21.30





26 dicembre – 30 dicembre 2022 e 2 – 8 gennaio 2023

Viserbella di Rimini

Presepe Marinaro al Museo E' Scaion

Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.

Orario: 15 – 18 Ingresso a offerta libera. Info: www.escaion.it





VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI PER LE FESTIVITA'





2, 4 dicembre 2022 e 6, 8 gennaio 2023

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all'interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione.





domenica 4, 11 e 18 dicembre 2022

Rimini, Teatro Galli

Alla scoperta della Rimini sotterranea: la domus del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare l'area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli.

Ore 16.00 primo gruppo, ore 16.45 secondo gruppo

Prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Info: 0541. 793851





giovedì 8 e domenica 11 dicembre 2022 e 8 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città "com'era e dov'era".

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.







venerdì 9 dicembre 2022

Rimini, Museo della città

Visita guidata gratuita a cura di Federica Bravi

Alla scoperta delle opere provenienti dai luoghi perduti della città

Le opere che verranno prese in considerazione durante la visita sono: le Imprese di Scipione di Marco Marchetti, provenienti da Palazzo Lettimi; da San Cataldo invece la Pala di San Vincenzo Ferrer del Ghirlandaio e la Vergine con i ss. Domenico, Francesco e angeli di Benedetto Coda; da Santa Colomba lo Sposalizio di S. Giuseppe del Coda; infine, dal Convento di San Francesco, le Tavolette con Santi sempre del Coda e la Pietà di Bellini.

Ore 17.00 Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.







sabato 10 e 17 dicembre 2022

Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico

Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d'arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Per l'occasione le due visite guidate saranno accompagnate da un aperitivo

Ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini





sabato 10 dicembre 2022

Rimini

Alla scoperta delle porte della città

Visita guidata tra Porta Galliana, Porta Montanara e Arco d'Augusto con cenni sui restauri compiuti o in procinto di essere terminati.

Ore 11.00 Prenotazione obbligatoria.







domenica 11 dicembre 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l'abitazione e l'ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare. Costo: 5 €. Ore 11.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541.793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini





venerdì 16, 23, 30 dicembre 2022

Rimini, Museo della Città

Invito al Museo della Città

Uno scrigno di tesori, percorsi inusuali tra le sale del Museo.

Il Museo della Città è uno scrigno di tesori, che riflette la lunga storia di Rimini. Per scoprire alcune di queste preziose testimonianze sono previste nel mese di dicembre visite guidate speciali, che accompagnano i visitatori lungo percorsi inusuali dal Rinascimento al Novecento, seguendo il filo di Arianna della tecnica artistica.

Le visite guidate sono condotte dalla storica dell'arte Michela Cesarini.

venerdì 16 dicembre - Le immagini del potere: le medaglie dai Malatesta a Gambalunga

venerdì 23 dicembre - Il filo che racconta: il ciclo di Semiramide nei preziosi arazzi del XVII secolo

venerdì 30 dicembre - La grafica di René Gruau: da Rimini al mondo internazionale della moda

Ore 17.30. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini. Info: 0541.793851





domenica 18 dicembre 2022

Rimini, Fellini Museum

Giardino delle sculture e Bosco dei nomi

Visita guidata alla scoperta del Giardino delle Sculture, nuova e visionaria sezione a cielo aperto del PART – Palazzi dell'Arte, che integra la proposta del museo con uno spazio pubblico en plein air dedicato all'arte del nostro tempo. E al 'bosco urbano' ispirato ai "progetti sospesi" di Tonino Guerra che interessa lo spazio rievocativo della "campagna felliniana" nell'area compresa tra Teatro Galli e Via Poletti. Ore 11.00 Prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini. Info: 0541.793851





sabato 24 e 31 dicembre 2022 e sabato 7 gennaio 2023

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Prima biblioteca civica d'Italia inserita fra le più belle biblioteche del mondo, uno scrigno di bellezza e cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore. Le visite guidate condotte dai bibliotecari vi condurranno alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l'esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. La prenotazione è obbligatoria telefonando esclusivamente al numero 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Info: www.bibliotecagambalunga.it





martedì 27 e giovedì 29 dicembre 2022

Rimini, Castel Sismondo

Un tè con Fellini

Escursioni guidate al Fellini Museum. Visita guidata condotta dal responsabile del Museoe una tazza di tè sedutial terzo piano del cinema Fulgor.

Appuntamento alle ore 16. Biglietto 12 € (comprensivo di ingresso, guida e tazza di tè al palazzo del Fulgor), partenza da Castel Sismondo e prevendita on line o in biglietteria dal 1° dicembre 2022 (max 10 persone). Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it





E ancora...

4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022 – 1, 5, 6, 8 gennaio 2023

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi. Dalla Rimini romana tra Arco di Augusto, Anfiteatro, Domus del Chirurgo (in esterna) e Ponte di Tiberio a quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini a cui è dedicato il nuovo museo Fellini.

Percorsi speciali domenica 11 dicembre con il Tour Felliniano e il 5 e 6 gennaio con i tour dedicate alle famiglie con i bambini, Rimini Incredibile.

Partenza tour ore 10.30, eccetto quelli del 30 e 31 dicembre e dell'1 e 5 gennaio previsti per le ore 15.30. A pagamento. Info: 0541.53399





3-4-17-18 dicembre 2022

Rimini, partenza dall'Arco d'Augusto

I Tesori di Rimini!

Un itinerario alla scoperta delle più suggestive bellezze riminesi: l'Arco di Augusto, l'antico foro romano (Piazza Tre Martiri), il Tempio malatestiano, il Ponte di Tiberio con il pittoresco Borgo San Giuliano, tutte quante portatrici di antiche e moderne tradizioni legate a questo particolare

momento dell'anno. Partenza con un minimo di 4 persone.

Ore 15:30. Durata: 2,30 h / Costo: 12 € a persona (gratuito sino a 10 anni).

Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com





14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del Ponte di Tiberio

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Costo 12 € Ore 15,30 o 21.00 (a scelta). Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com





15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Borgo San Giuliano

A spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Costo 12 € Ore 15,30 o 21.00 (a scelta). Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com





16, 23, 29 dicembre e 4 gennaio

Visita guidata alla Rimini romana

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.

Costo 12 €. Ore 15,30 o 21.00 (a scelta) Info e prenotazioni: 333 4844496

cristiansavioli@protonmail.com





venerdì 30 dicembre 2022

Rimini, centro storico

Rimini Medioevale e Neogotica

Dalla Chiesa di Sant'Agostino alla Cappella Petrangolini

Passeggiata culturale per conoscere le testimonianze monumentali del periodo medioevale, presenti a Rimini, come Porta Galliana, recentemente valorizzata e la bellezza della pittura riminese del Trecento, nella Chiesa di Sant'Agostino. Un medioevo legato alla presenza dei Malatesta in città e ripreso dal punto di vista architettonico nei primi decenni del Novecento con il restauro dei Palazzi Comunali e la realizzazione, in un edificio privato, della splendida Cappella Petrangolini, uno scrigno neogotico nel cuore della città.

Luogo di incontro: Chiesa di Sant'Agostino, ore 10.

Costo di partecipazione: €15 a persona (comprensivo di noleggio delle radioguide).

Info e prenotazioni a 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it





sabato 31 dicembre 2022

Rimini, centro storico

Lungo il Decumano Massimo

Condottieri, nobili, mercanti, santi e angeli dall'epoca romana al Novecento

Una passeggiata culturale che parte dall'Arco d'Augusto e ripercorre la storia di Rimini, dal periodo romano al Novecento. Si snoda lungo il Corso d'Augusto, su cui si affacciano palazzi gentilizi e monumenti insigni e si aprono le piazze principali della città, che hanno visto il passaggio di uomini di scienza e di chiesa, condottieri illustri e martiri civili, forestieri in visita in città, unitamente al quotidiano affaccendarsi di privati cittadini.

Il racconto si conclude con la visita della splendida Chiesa dei Servi, capolavoro barocco dello scultore riminese Antonio Trentanove.

Luogo di incontro: Arco d'Augusto, ore 15.30

Costo di partecipazione: €15 a persona (comprensivo di noleggio delle radioguide).

Info e prenotazioni a 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

Domenica 1° gennaio 2023

Rimini, centro storico

Rimini Highlight

Passeggiata culturale dalla Domus del Chirurgo al Fellini Museum per Si ammire gli highlights da non perdere per conoscere Rimini e la sua storia: la Domus del chirurgo, il Ponte di Tiberio, il Borgo San Giuliano e il nuovo Fellini Museum tra Piazza Malatesta e Castel Sismondo.

Luogo di incontro: Piazza Tre Martiri (Torre dell'Orologio), ore 16.00

Costo di partecipazione: 20 € a persona (comprensivo di biglietti di ingresso alla Domus del Chirurgo e al Fellini Museum).

Info e prenotazioni a 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

domenica 1° gennaio 2023

Rimini, partenza da Piazza Tre Martiri (sotto Torre dell'orologio)

Un Capodanno....a luci rosse

Un percorso culturale che abbraccia storia e costumi del primo 900' riminese, attraverso luoghi non convenzionali, trattati anche in pellicole come "Lo sceicco bianco", "I vitelloni", "La strada", "Le notti di Cabiria", ecc. Percorso sconsigliato a minori di anni 14.

Incontro ore 16:30. Durata: 2 h / Costo: 12 € a persona.

Su richiesta e con il ticket aggiuntivo per l'ingresso al museo è possibile effettuare anche una visita al Museo Fellini. Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com





sabato 7 gennaio 2023

Rimini, partenza dal Ponte di Tiberio (lato Borgo San Giuliano)

Oro, incenso e mirra, percorso tra i capolavori dell'arte riminese – tra 400' e 600'

Rimini cela, tra i suoi edifici sacri, pregevoli testimonianze di carattere pittorico e scultoreo: favolose prove d'artista visibili in Chiese come S. Giuliano, dove forte fu l'influenza del "tonalismo" veneto, il Tempio malatestiano, in cui inserti architettonici e bassorilievi dialogano creando un intreccio di simboli che rimanda a mondi lontani, a culture orientali, senza dimenticare la Chiesa di San Giovanni Battista, arricchita da opere prossime al naturalismo di scuola caravaggesca.

Incontro ore 9.30. Durata: 3 ore / Costo: 12 € a persona (gratuito sino a 10 anni).

Partenza con un minimo di 4 persone. Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com





sabato 7 gennaio 2023

Coriano di Rimini, Via San Patrignano, 53

Visita San Patrignano

Una visita insieme alle ragazze e ai ragazzi della comunità per scoprire cos'è realmente San Patrignano. Dopo l'accoglienza all'ingresso, la passeggiata guidata da alcuni giovani ospiti della comunità comincia attraverso l'area verde oltre alla quale si raggiungono il grande Salone del pranzo e le strutture residenziali. La visita porterà a conoscere i tanti settori di formazione in cui le ragazze e i ragazzi in percorso a San Patrignano mostreranno ciò che ogni giorno imparano e creano con impegno e passione. Si potranno scoprire e vedere da vicino le attività e i settori di alto artigianato delle decorazioni, falegnameria, tessitura e pelletteria, fino ad una visita al canile di San Patrignano.

Alle 12,30 l'emozionante momento del pranzo in Salone, insieme con tutte le ragazze e i ragazzi della comunità. Ultima sosta in teatro per ascoltare la testimonianza diretta di uno degli ospiti della comunità, la sua storia, la sua quotidianità a San Patrignano, i suoi sogni, i suoi progetti.

Durata della visita: 10 – 14,30. A pagamento. Possibile anche in lingua inglese

Info e prenotazioni 0541. 364478 https://visita.sanpatrignano.org/esperienza-7gen23/