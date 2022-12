Ponte dell'Immacolata a Rimini: tutti i consigli su cosa fare in città

Eventi

Rimini

| 14:47 - 07 Dicembre 2022

Luci di Natale in piazza Cavour, Rimini.

Una nuova settimana di appuntamenti aspettando il Natale. Per il lungo Ponte dell'Immacolata tante opportunità per vivere un week-end immersi nell'atmosfera natalizia: non solo tradizione e cultura ma anche sport con Ginnastica in Festa, le finali nazionali Winter Edition dall'8 all'11 dicembre 2022 al quartiere Fieristico di Rimini con oltre 6mila partecipanti, pronti a sfidarsi e a divertirsi nel corso delle quattro giornate di gare. E poi la Cicloturistica dei Babbo Natale aperta a stradisti e MTB, e non solo, prevista per domenica 11 dicembre con partenza e arrivo a Spadarolo di Rimini.

Tante le iniziative tra mercatini, presepi, i cori sotto l'albero e i concerti della Filarmonica Città di Rimini, i laboratori per bambini, la pista ghiaccio nel villaggio di Natale in piazzale Fellini e parchi di divertimento illuminati a festa, con i Musei comunali che saranno aperti con orario continuato anche l'8 dicembre.

Per la Stagione Teatrale di prosa e danza, mercoledì 7 dicembre Umberto Orsini porta in scena Le memorie di Ivan Karamazov per un inedito viaggio nella coscienza umana, mentre giovedì 8 il tradizionale appuntamento con l'operetta è con un classico del repertorio, Il paese dei campanelli, l'operetta italiana più famosa, che compie in questa stagione 100 anni. A cura della Compagnia Corrado Abbati.

Nel giorno dell'Immacolata nella splendida cornice del 'Tempio Malatestiano' avrà luogo il "Concerto di Natale per la Città di Rimini", giunto quest'anno alla sesta edizione. Il concerto avrà come protagonisti: la Cappella Musicale Malatestiana diretta dal M° Filippo Maria Caramazza, che vanta prestigiose direzioni in importanti festival europei e composizioni sinfoniche e da camera, e i musicisti: Roberto Cevolani (tromba) Roberto Torriani (organo) ed Aldo Maria Zangheri (viola) che eseguiranno musiche vocali e strumentali tra il medioevo ed il XX secolo.

Al Teatro degli Atti inizia con il Jazz la Rassegna Concerti di Natale 2022/23 promossa dall'Associazione Filarmonica Banda Città di Rimini, un concerto incentrato sulle più celebri e suggestive atmosfere swing e jazz, dedicato al M° Antonio Bertozzi, nel decennale della scomparsa. Martedi 13 dicembre, in anteprima, L'Ensemble Cameristico Città di Rimini diretto dal m° Jader Abbondanza si esibirà in concerto con musiche di Mozart, Beethoven, Gounod.

Non mancano gli appuntamenti per i bambini e le famiglie, giovedì 8 dicembre il Museo della Città ospita una lettura scenica per famiglie, Il Canto di Natale, una delle favole più famose della raccolta Libri di Natale di Charles Dickens, a cura di Alberto Guiducci e Chiara Cicognani - Compagnia Korekané, mentre mercoledì 7 dicembre al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio si può partecipare ai Laboratori creativi per bambini a tema natalizio a cura della Compagnia Le-Pupazze.

Alla Chiesa dei Servi in mostra invece Divine Creature, opere rivisitate dei capolavori di Caravaggio, Lodovico Cardi detto il Cigoli, Antono Ciseri, Mantegna, Antonello da Messina, Giuseppe Montanari, Rosso Fiorentino e Tiziano, rappresentanti le tappe fondamentali della vita del Cristo, dall'Annunciazione fino alla Resurrezione. Quadri viventi immortalati con sapiente maestria dall'obiettivo del fotografo e postproduttore Leonardo Baldini per un progetto ideato e curato da Adamo Antonacci che coniuga pittura, fotografia e disabilità.

Continuano inoltre gli appuntamenti di Biblioterapia con Pietro Del Soldà, che domenica 11 dicembre al Museo della Città presenta il libro 'La vita fuori di sé' dove affronta il tema dell'avventura come soluzione coraggiosa dell'imprevisto

In Cineteca, per la Rassegna Fellini Open, lunedì 12 dicembre appuntamento "Con voce di Nilde", proiezione del docufilm dedicato a Nilde Iotti, di Emanuela Piovano, che per l'occasione introdurrà il film alla presenza della Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti e della Presidente della Fondazione Nilde Iotti, on. Livia Turco.

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città. Questa settimana focus sul Teatro Galli (giovedì 8 e domenica 11 dicembre) per scoprire la storia del Teatro ottocentesco progettato dall'architetto Luigi Poletti e (solo la domenica 11 e 18 dicembre) l'area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro: un'occasione unica per ammirare la Rimini sotterranea con la domus del Teatro Galli.

E ancora venerdì 9 dicembre è prevista una visita guidata gratuita alla scoperta delle opere provenienti dai luoghi perduti della città a cura di Federica Bravi, sabato 10 dicembre una visita guidata alla scoperta delle porte della città, tra Porta Galliana, Porta Montanara e Arco d'Augusto e una visita al Part- Palazzi dell'Arte, accompagnata da aperitivo, per terminare domenica 11 con la visita alla Domus del Chirurgo (info Musei comunali).

I City Tour di VisitRimini questa settimana propongono invece una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro Fellini (domenica 11 dicembre ore 10.30), mentre alle 18.00 è possibile prenotare un esclusivo aperitivo al Caffè del Grifone, all'interno del Ridotto del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.





GLI EVENTI IN EVIDENZA

mercoledì 7 dicembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Umberto Orsini in Le memorie di Ivan Karamazov

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi

Torna a Rimini uno dei grandi Maestri del teatro italiano, Umberto Orsini, che si ispira a un capolavoro della letteratura dell'Ottocento, I fratelli Karamazov di Dostoevskij (classico con cui l'artista si è già misurato nella sua carriera), per portare in scena Le memorie di Ivan Karamazov, il libero pensatore che teorizza l'amoralità del mondo e conduce all'omicidio, forse consapevolmente, l'assassino di suo padre.

Umberto Orsini è il grande protagonista di questo inedito viaggio nella coscienza umana: una straziata e commovente confessione a tu per tu con se stesso e con i propri fantasmi.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

giovedì 8 dicembre 2022

Tempio Malatestiano, via IV Novembre, 35 - Rimini centro storico

Concerto di Natale per la Città di Rimini

La Basilica Cattedrale di Santa Colomba 'Tempio Malatestiano' ospita il "Concerto di Natale per la Città di Rimini", giunto quest'anno alla sesta edizione. Il concerto avrà come protagonisti: la Cappella Musicale Malatestiana diretta dal M° Filippo Maria Caramazza, che vanta prestigiose direzioni in importanti festival europei e composizioni sinfoniche e da camera, e i musicisti: Roberto Cevolani (tromba) Roberto Torriani (organo) ed Aldo Maria Zangheri (viola) che eseguiranno musiche vocali e strumentali tra il medioevo ed il XX secolo.

In programma canti gregoriani e polifonici sacri in tema natalizio.

Ha una finalità benefica rivolta al "Banco Alimentare Emilia-Romagna ONLUS" la cui attività è sintetizzata nel programma di sala che sarà distribuito ai presenti.

È realizzato in collaborazione con la Diocesi e il Comune di Rimini e gode del patrocinio di Comune di Rimini, Provincia di Rimini, Regione Emilia e Romagna, Ministero della Cultura ed il gradimento personale del Presidente della Repubblica.

Il concerto sarà trasmesso nella Regione Emilia-Romagna attraverso IcaroTV canale 18 digitale terrestre e attraverso il web www.icaroplay.it ovunque nel mondo.

Ore 18.00. Ingresso gratuito. Info: 345 495 3130 (Lions Club Rimini Host) www.facebook.com/riminihost





giovedì 8 dicembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Il paese dei campanelli

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Fuori abbonamento

Tradizionale appuntamento con l'operetta della Compagnia Corrado Abbati con un classico del repertorio, Il paese dei campanelli, l'operetta italiana più famosa, che compie in questa stagione 100 anni.

Ancora vivo e vitale questo lavoro del binomio Ranzato - Lombardo lega il suo successo alla particolare leggerezza e allegria del testo, unito alle melodie facili e dall'impatto immediato.

Un canovaccio fantasioso con un tocco di esotismo, un variopinto e immaginario villaggio fiabesco, i colorati costumi dei protagonisti e una elegante e garbata drammaturgia, sono i punti di forza di questa edizione del centenario.

In 100 anni è cambiato tutto e non è cambiato niente: il dilemma tra amore coniugale ed extra coniugale è eterno e gli equivoci di una sana commedia che divertono il pubblico senza malizia sono sempre gli stessi, da Plauto in poi.

Cent'anni fa a suonare erano i campanelli... oggi i telefoni cellulari.

Ore 16. Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





giovedì 8 dicembre 2022

Rimini, Museo della Città, Sala del Giudizio

Teatro al Museo

Il Canto di Natale di Charles Dickens

Lettura scenica per famiglie, a cura di Alberto Guiducci e Chiara Cicognani - Compagnia Korekané

Il Canto di Natale è una delle favole più famose della raccolta Libri di Natale di Charles Dickens. Scritto nel 1843, il canto è ancora oggi è uno dei racconti sul Natale più commuoventi di sempre pur rappresentando una forte critica alla società del tempo. La favola racconta la storia di un uomo d'affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia ed è incapace di apprezzare le piccole cose come il calore che regala il Natale.

Ore 17. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

Info: 0541 793851





domenica 11 e venerdì 16 dicembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica

Dieci appuntamenti in calendario con "Parole per la musica", gli incontri rivolti all'approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto Curi.

Domenica 11 dicembre: Fabio Sartorelli presenta I luccicanti boschi di Schiaccianoci. Lettura del balletto Lo Schiaccianoci di Cajcovskij, con videoproiezioni ed esempi al pianoforte.

Venerdì 16 dicembre: Umberto Curi presenta 'Un uomo senza nome. Alle origini del mito di Don Giovanni'.

Orario: domenica ore 17.00 – venerdì ore 21.00. L'ingresso è libero senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: 0541.704296 www.sagramusicalemalatestiana.it





lunedì 12 dicembre 2022

Rimini, Cineteca comunale, via Gambalunga 27

"Con voce di Nilde"

Proiezione del docufilm dedicato a Nilde Iotti, di Emanuela Piovano (Italia 2022, 45')

Per l'occasione saranno la Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti e la Presidente della Fondazione Nilde Iotti, on. Livia Turco, con un saluto della Vice Sindaca di Rimini, Chiara Bellini. Introduce il film la regista Emanuela Piovano.

Evento in collaborazione con l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e la Fondazione Nilde Iotti.

Orario: 17.00 - 19.00 Inizio proiezione: ore 18.00 (durata 45 minuti)

Ingresso libero. Info: 0541.704302







TUTTI GLI APPUNTAMENTI





lunedì 5 e mercoledì 14 dicembre 2022

Rimini, Cinema Fulgor e Cinema Settebello

Cantando sotto la Pioggia

(VOS sub ita) (1952) di Stanley Donen

Per la serie Cinema Ritrovato - Cineteca di Bologna

Hollywood 1927. Don Lokwood, attore del cinema muto, è l'idolo degli spettatori che amano l'avventura. Ma la Warner ha prodotto Il cantante di jazz, primo film parlato, e, improvvisamente, attori e storie diventano superati. Occorre dunque correre ai ripari. Fra le tante invenzioni ecco il doppiaggio, una vera e brava cantante darà la sua voce alla diva. In tutto questo Gene Kelly balla col suo amico Donald O'Connor e amoreggia con Debbie Reynolds.

In replica mercoledì 14 dicembre al Cinema Settebello

ore 21:00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com





da lunedì 5 a mercoledì 7 dicembre 2022

Rimini, Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Borgo San Giuliano

Anna Frank e il diario segreto

Rassegna ACEC La Grande Luce 2022

Un adattamento del regista Ari Folman del celeberrimo Diario di Anna Frank, che ci farà affrontare un viaggio avventuroso alla scoperta del mondo di oggi.

Orario: lunedì 5 e martedì 6 dicembre alle ore 21; mercoledì 7 dicembre alle ore 17 e 21

I biglietti on line su www.liveticket.it/cinematiberio Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it





Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

Martedì 6 dicembre, TOBY DAMMIT (Italia 1968, 37')

Martedì 13 dicembre IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI (Italia 1976, 170')

Martedì 20 dicembre E LA NAVE VA (Italia 1983, 132')

Martedì 27 dicembre INTERVISTA (Italia 1987, 113')

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L'ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it





martedì 6 dicembre 2022

Rimini, Teatro degli Atti

AB Rimini Big Band in concerto

Ecco il Jazz

diretta dal m° Renzo Angelini

Appuntamento con il Jazz, quello autentico delle Big Band e dei loro virtuosi solisti, presentato da Filarmonica città di Rimini. Il concerto è dedicato al M° Antonio Bertozzi nel decennale della scomparsa.

Ore 21 Ingresso libero su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3316468363. Prenotazioni attive 7 giorni prima del concerto. Info: FB: Bandacittadirimini - www.bandacittadirimini.





mercoledì 7 dicembre 2022

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

"Il bosco degli alberi di Natale"

Laboratori creativi per bambini a tema natalizio a cura della Compagnia Le-Pupazze

Un laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, per scoprire in quanti modi possiamo rappresentare l'albero di Natale. Orario: 16.30-18.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 Info: www.bibliotecagambalunga.it





mercoledì 7 dicembre 2022

Rimini, chiesa Mater Misericordiae, via Abetti 20

Vergine Madre

Percorso musicale verso il Natale attraverso la figura della Vergine Maria. Si esibisce il Coro Internazionale San Nicola, diretto da Guya Valmaggi, con brani tratti dalle tradizioni d'Oriente e d'Occidente, con preziosi inediti, nonché da autori moderni e contemporanei (M. Nunes García, Gretchaninov, Morricone, Tumanov, M. Valmaggi) su antichi e nuovi testi.

Voci soliste: Federica Livi, Guya Valmaggi, Francesco Mingucci, p.Dmitry Zhavko. Ore 20.30. ingresso libero. Info: www.facebook.com/search/top?q





8 - 11 dicembre 2022

Fiera di Rimini

Ginnastica in Festa, finali nazionali Winter Edition

Dopo il successo dell'edizione estiva che ha visto 40.000 spettatori e 18.000 atleti

presenti, la manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d'Italia, organizzata da Esatour Sport Events, che si svolge nel quartiere fieristico riminese, è pronta a riaprire le porte con l'edizione autunnale. Considerato uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana, propone 4 giorni di gare con esibizioni e attività per tutti.

Info: www.ginnasticainfestarimini.it





giovedì 8 dicembre 2022

Chiesa dei santi Vito e Modesto, Via Emilia Vecchia 219, San Vito, Rimini

Cori sotto l'Albero

Aspettando il Natale...

Il Coro Magnificat, diretto da Ludovico Buonamano e la Corale Nostra Signora di Fatima, diretta da Loris Tamburini animeranno un concerto con brani mariani, in occasione dell'Immacolata Concezione, e con brani natalizia in attesa del Natale.

Ore 17,30. Ingresso gratuito Info: 349 9586515 www.aerco.it





giovedì 8 dicembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini San Giuliano

Balletto al cinema: Lo Schiaccianoci

In diretta dalla Royal Opera House di Londra

La produzione tanto amata di Peter Wright per il Royal Ballet, con splendidi disegni d'epoca di Julia Trevelyan Oman, rimane fedele allo spirito di questo classico del balletto natalizio per antonomasia, combinando il brivido della fiaba con balli spettacolari.

I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.15. Ingresso a pagamento

Info: 328 25 71 483 info@cinematiberio.it





da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Nessuno deve sapere

Un film di Bouli Lanners, con Michelle Farley e Bouli Lanners, proposto venerdì 9 dicembre alle ore 21 in versione originale inglese con sottotitoli in italiano.

Giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 dicembre il film è proposto in versione doppiata.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: giovedì 8 dicembre – ore 17:00 – doppiato; venerdì 9 dicembre – ore 21:00 versione originale sottotitolata; sabato 10 dicembre – ore 17:00 e ore 21:00 doppiato;domenica 11 dicembre – ore 18:00 e 21:00 doppiato. Ingresso a pagamento Info:328 2571483 info@cinematiberio.it





venerdì 9 dicembre 2022

Rimini, Museo della Città, Sala del Giudizio, via Tonini, 1

Foresta Gutenberg

Rassegna di letteratura e saggistica ambientale, organizzata da Futuro Verde APS e promossa assieme ad AMIR e Provincia di Rimini all'interno dell'edizione 2022 del Festival della Cultura Tecnica. Ultimo appuntamento con Paola Turroni, che presenta 'Le sfumature del verde', Laurana Editore.

Ore 17 Ingresso libero.





sabato 10 dicembre 2022

Rimini, Teatro Amintore Galli

Rimini a Passi di Danza

Gala delle Scuole di Danza di Rimini

Una serata a passi di danza, tra coreografie classiche e contemporanee, con protagonisti una rappresentanza di giovani allievi e allieve delle scuole di Rimini.

Ore 21 Ingresso a pagamento: biglietto unico € 15 su circuito Liveticket





sabato 10 dicembre 2022

Rimini, Chiesa di S. Giovanni Battista, Via XX Settembre

Cori sotto l'Albero

In...Canto di Natale

Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi in collaborazione con l'Ass.ne "La Crisalide"

Dir: Pietro Ceccarelli

ore 21.00 Ingresso gratuito. Info: 380 8977961 www.gruppobenizzi.it





Sabato 10 Dicembre

Rimini, Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo

Ambasciatori di Privacy e Sicurezza Informatica

Incontro formativo, sui temi del cyberbullismo, del sexting e, più in generale, dei diritti dei minori nell'ambiente digitale, la cybersecurity e l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. L'incontro, gratuito, potrà essere seguito anche online, previa iscrizione.

Orario: 10.30. Info 0541-1795431, segreteria@associazionedirittiprivacy.it





domenica 11 e 18 dicembre 2022

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162

Colazione e film

La domenica mattina i grandi classici del cinema accompagnati dalla colazione nell'elegante foyer del Fulgor. All'interno delle due sale, sono proposte due diverse pellicole in contemporanea, la cui proiezione segue alla colazione.

domenica 11 dicembre: Il Laureato (1967) di Mike Nichols e Carol di Todd Haynes (2015)

domenica 18 dicembre: Arsenico e vecchi merletti (1944) di Frank Capra e Piramide di paura (1985) di Berry Levinson

Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30 Ingresso a pagamento

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com





domenica 11 dicembre 2022

Rimini, Museo della Città - Sala del Giudizio, via L. Tonini 1

Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri.

XIII. Il coraggio della conoscenza il potere dell'immaginazione.

Pietro Del Soldà La vita fuori di sé. Filosofia dell'avventura

Filosofo, conduttore radiofonico e docente universitario, affronta nel suo ultimo libro il tema dell'avventura come soluzione coraggiosa dell'imprevisto, come possibilità di superare la paura andando incontro al nuovo. In un avvincente alternanza tra i testi fondativi della cultura occidentale e le letture più originali della contemporaneità, la spinta ad avventurarsi oltre i confini del sé incarnati dai protagonisti delle storie, raccontano come avventura e apertura siano i migliori antidoti alla solitudine, allo stress da competizione, al narcisismo e al conformismo.

Ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it





domenica 11 dicembre 2022

Rimini e dintorni

Babbo Natale

Cicloturistica dei Babbo Natale aperta a stradisti e MTB e non solo.

Il Percorso prevede partenza e arrivo a Spadarolo di Rimini e si snoderà tra il centro storico di Rimini e il Lungomare fino a Bellaria continuando verso Santarcangelo, San Martino dei Mulini e Vergiano. Durante lo svolgimento della manifestazione c'è l'obbligo di rispettare il codice della strada e l'uso del casco rigido. Ma non ci saranno solo biciclette, possono partecipare anche pattinatori con i roller e camminatori che seguiranno però un percorso alternativo lungo il Parco Marecchia di circa 7 km. All'arrivo, ricco buffet per tutti i partecipanti.

Ritrovo alla Caffetteria Fuori Porta ore 8:30/9:00 in via Marecchiese n. 314. Partenza alle ore 9:30 Costo iscrizione: € 5. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.

Info: 348 7005720 patrizio.p@groupitalia.eu





domenica 11 dicembre 2022

Santuario Madonna Di Casale di San Vito, Via Emilia Vecchia, Rimini

Cori sotto l'Albero

Cantando insieme il Natale

Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi - Dir: Pietro Ceccarelli

Chorus Marignanensis - Dir: Giuliana Cappellini

ore 16.30 Ingresso gratuito. Info: 380 8977961 www.gruppobenizzi.it





11, 29 dicembre 2022 - 7 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli

Aperitivo al Teatro Galli

Un esclusivo aperitivo al Caffè del Grifone, all'interno del Ridotto del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini. Sarà possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari del teatro.

Orario: dalle 18.00 (ingresso consentito fino alle ore 19.00). A pagamento. Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli/





lunedì 12 dicembre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Loving Highsmith

Regia di Eva Vitija. Con Patricia Highsmith, Marijane Meaker, Monique Buffet, Tabea Blumenschein, Judy Coates, Courtney Coates-Blackman, Dan Coates.

In anteprima nazionale al Cinema Fulgor il documentario "Loving Highsmith" (VOS sub ita) presentato al biografilm festival 2022. Genere Documentario - Svizzera/Germania, 2022, durata 83 minuti.

Basato sui diari inediti della scrittrice Patricia Highsmith, il film getta una nuova luce sulla vita dell'autrice americana, segnata da una profonda ricerca di identità e da travagliate relazioni sentimentali. Familiari, amici, la stessa Highsmith e materiali d'archivio restituiscono un vivido ritratto di una delle scrittrici più prolifiche nella storia della letteratura. Highsmith ha scritto più di venti romanzi, molti dei quali, come 'Carol', romanzo in parte autobiografico su una storia d'amore tra due donne, sono stati adattati per il cinema da Todd Haynes.

ore 21:00 Ingresso a pagamento Biglietto su https://bit.ly/3Uzo9h7

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com





martedì 13 dicembre 2022

Rimini, Teatro degli Atti

Ensemble Cameristico della Filarmonica Città di Rimini

Musica cameristica per tutti con musiche di Mozart, Beethoven e Gounod presentato dal gruppo cameristico della Filarmonica città di Rimini. Dir. M° Jader Abbondanza

Ore 21 Ingresso libero su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3316468363. Prenotazioni attive 7 giorni prima del concerto. Info: FB/Bandacittadirimini - www.bandacittadirimini.it





martedì 13 e mercoledì 14 dicembre 2022

Rimini, Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Borgo San Giuliano

Il male non esiste di Mohammad Rasoulof

Rassegna ACEC La Grande Luce 2022

con Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, Kaveh Ahangar e Alireza Zareparast. Il film, premiato con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2020, è un articolato racconto sviluppato in quattro storie imperniate sul tema della pena di morte, pratica tuttora vigente in Iran, il paese dove vive, forzatamente, il regista considerato un "propagandista contro il governo islamico".

Orario: martedì 13 e mercoledì 14 ore 21, mercoledì anche ore 17. I biglietti on line su www.liveticket.it/cinematiberio Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it





Fino al 16 dicembre 2022

Rimini, sedi varie

Donne coraggio!

Un mese di iniziative, incontri, dibattiti, conferenze e spettacoli per riflettere come comunità in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Un cartellone plurale, frutto della programmazione corale che vede Comune di Rimini insieme alle "Rete Donne Rimini" e alle tante altre associazioni e realtà coinvolte e protagoniste delle iniziative in programma. Una rete nata per sostenere e condividere le attività della "Casa delle donne" del Comune di Rimini, che ha visto nel corso degli ultimi mesi un potenziamento dei servizi – su tutti il ritorno dello sportello di consulenza commercialistica - e, in particolare, un nuovo compito di volano culturale e organizzativo per le iniziative territoriali legate alle donne.

mercoledì 7 dicembre - ore 17 – Cineteca

Lilia Giugni, docente universitaria, editorialista, attivista femminista intersezionale e co-fondatrice e direttrice del think tank GenPol - Gender & policy insights presenta il libro: La rete non ci salverà. Perché la rivoluzione digitale è sessista (e come resistere)". In dialogo con Vera Bessone ed Elvira Ariano. A cura di Rompi il Silenzio in collaborazione con Coordinamento Donne Rimini.

lunedì 12 dicembre - ore 21.00 - Cinema Fulgor

Carol di Todd Haynes (Film in lingua originale) Ingresso 7 € - senza prenotazione Rassegna Cinema "Donne Pulp"

venerdì 16 dicembre – ore 17.30 - Museo della Città, Sala degli Arazzi

Loretta Biondi, Psicoanalista AME, membro, e già Presidente, di SLPcf, AMP Aggressività tra parole e corpi in psicoanalisi Rassegna Conferenze "Relazioni, tra desiderio e identità" - DireUomo

Info: www.facebook.com/casadelledonnerimini/