Misano, tutto pronto per l'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio

Misano Adriatico

| 13:36 - 07 Dicembre 2022



A Misano Adriatico si accende la magia del Natale. Il calendario di eventi legati alle festività natalizie si apre ufficialmente domani (8 dicembre) con una giornata ricca di iniziative.



In piazza della Repubblica, dalle ore 15:00, inaugura la pista di pattinaggio sul ghiaccio “Misano on Ice”: 450 metri quadri di superficie e 30 metri di lunghezza complessiva su cui, fino all’8 gennaio, sarà possibile divertirsi e compiere evoluzioni. La pista, a basso impatto energetico, sarà attiva tutti i giorni dalle 15 alle 20 (festivi e prefestivi dalle 10 alle 23) ad orario continuato. Per i più piccoli, saranno disponibili dei pinguini Xtraice, accessori che permettono ai principianti di muovere i primi passi sul ghiaccio e di imparare a pattinare in completa sicurezza.



L’inaugurazione sarà accompagnata da un mercatino artigianale ed esibizioni di artisti di strada: lo spettacolo comico itinerante “Valda, venditrice di sogni e briciole di pane”, di Marta Mingucci, e l’animazione itinerante con giocoleria, micromagia e narrazione “Un nonno da cortile” di Florindo Ceccaroli.



Babbo Natale regalerà caramelle ai più piccoli e l’Associazione AVIS di Misano distribuirà assaggi di panettone a tutti i presenti.



Anche nelle frazioni si vivrà la magica atmosfera natalizia con l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Malatesta a Scacciano, a Misano Monte (ore 17:00) e in piazza della Musica a Santamonica.



A Scacciano e Villaggio Argentina è in programma anche il gioco della tombola, mentre a Misano Cella verranno accese le luminarie e verrà decorato l’albero al centro di quartiere.



Infine, a Misano Monte, alle 20:45 si terrà un concerto d’organo in chiesa.