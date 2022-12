Santarcangelo, un panettone alla birra: l'iniziativa lega la pasticceria al birrificio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:34 - 07 Dicembre 2022





Panettone e birra, un matrimonio azzardato per tanti, ma non per la Pasticceria Succi e il birrificio artigianale Noiz.



Quest'anno c'è il panettone totalmente Made in Santarcangelo, con ingredienti a kilometro zero. Infatti, il panettone di pasticceria Succi ha un ingrediente segreto: la birra artigianale Severus firmata Noiz. "Quando ne abbiamo parlato, e Cinzia ci ha raccontato che desiderava fare un panettone con cereali e doppio malto, abbiamo subito pensato alla nostra Severus", ci spiega Michele Del Vecchio, uno dei due soci fondatori di Noiz. "Si tratta di una belgian dark strong ale" continua Marco Brussolo, il mastro birraio "con un aroma e un gusto complessi, perfetta per accompagnare i dolci di Natale. O per prepararli".



Entrambi, Pasticceria Succi e Birrificio Noiz, sono laboratori artigianali e per questo Natale hanno pensato di raccontare lo stretto legame con il territorio, ideando questo panettone che diventa simbolo di Santarcangelo. "Il processo artigianale, il prendersi il proprio tempo per realizzare qualcosa di buono, è un concetto che appartiene a entrambi. Così con Pasticceria Succi, è stato naturale decidere di preparare insieme un panettone a kilometro zero che, ne siamo certi, piacerà a chi ama i prodotti genuini", ci racconta Michele.



I panettoni sono disponibili a partire da mercoledì 7 dicembre, presso la Pasticceria Succi e il Birrificio Noiz.