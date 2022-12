Ritardi cantiere Parco del Mare Sud, assessore Frisoni: 'A breve bandi per tre nuovi tratti'

Attualità

Rimini

| 13:19 - 07 Dicembre 2022

Fontana del Parco del Mare di Rimini.





Rispondendo a un'interrograzione del consigliere Gioenzo Renzi, l'assessore Roberta Frisoni ha tracciato un bilancio sulla riqualificazione del frontemare della zona di Rimini Sud.



Dopo la realizzazione dei tratti da piazzale Fellini a via Pascoli, per i quali è in corso di completamento l'installazione di aree gioco, fitness e delle fontane ornamentali, dal 2023 inizieranno i lavori al parcheggio interrato Tripoli di piazza Marvelli, un'opera da oltre 12 milioni di euro "importante per la città e per favorire l’accessibilità e la fruibilità del Parco del Mare sud".



I tratti 6 e 7 (da piazzale Gondar a via Latina a Rivazzurra) e 9 (Miramare) del Parco del Mare Sud saranno finanziati da 20 milioni di euro nell'ambito del bando nazionale rigenerazione urbane. "Risorse - spiega Frisoni - che sono poi confluite nel Pnrr, comportando una revisione del crono programma sulle basi delle tempistiche dettate dal piano nazionale: la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera pubblica è in fase di approvazione e si prevede di bandire a breve i lavori". La progettazione di questi tratti è stata finanziata attraverso altre risorse sempre intercettate dal comune di Rimini, circa 1 milione di euro ottenute attraverso il programma “Italia City Branding 2020", che sono stati utilizzati anche per la progettazione dei tratti mancanti del Parco del Mare, 4 e 5, da via Pascoli a piazzale Gondar.



"Anche per questi ultimi chilometri di lungomare - argomenta Frisoni - gli interventi si combinano e si integrano con il piano della salvaguardia della balneazione: completato il sotto, passeremo alla riqualificazione del sopra".



L'assessore ha elogiato la capacità dell'amministrazione comunale "di intercettare risorse statali, europee e regionali" e ha ricordato che anche l’architetto Benedetta Tagliabue, durante il suo ultimo sopralluogo a Rimini, "si è detta sorpresa di quanto rapidamente siamo riusciti a concretizzare la trasformazione del lungomare e del dinamismo della nostra città, paragonandoci a quanto visto Barcellona ai tempi delle Olimpiadi". "Sono convinta - chiosa l'assessore - che saremo in grado di ripeterci anche per gli ultimi tratti del Parco del Mare, accedendo a nuove possibilità di finanziamento, come ad esempio il Por Fesr o il nuovo ciclo di FSC".



NUOVA FONTANA ORNAMENTALE Nel 2023 sarà realizzata una nuova fontana ornamentale sul lungomare Spadazzi a Miramare, che ricalcherà nelle forme, nei materiali e nelle funzionalità quelle in corso di completamento nei tratti 1, 2 e 3 del Parco del Mare. Nel dettaglio il progetto, approvato ieri (martedì 6 dicembre) dalla giunta comunale, prevede la creazione di una fontana a raso con getti verticali in movimento, liberamente accessibile. Seguendo la sagoma della "sardina" che identifica il disegno del Parco del Mare, la fontana sarà caratterizzata da una pavimentazione color sabbia, in nuance con i colori delle pavimentazioni del lungomare. I getti d’acqua da terra sono posizionati per creare originali effetti scenografici, con altezze variabili e con giochi di luci variabili. L’impianto permette il ricircolo dell'acqua contenuta all'interno di una vasca d'accumulo, quindi non comporta un aumento dei consumi idrici né sprechi, facendo della fontana un elemento innovativo anche sotto il profilo della sostenibile ambientale oltre che del design, Il progetto, che prevede un investimento di 90 mila euro, sarà realizzato entro la prima metà del 2023, dopo l’assegnazione dei lavori che avverrà nelle prossime settimane.