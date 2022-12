A Natale il regalo solidale della cooperazione

Attualità

Riccione

| 12:47 - 07 Dicembre 2022

A Natale il regalo solidale fa bene anche al cuore. Le proposte non mancano, grazie ai tanti negozi solidali delle cooperative sociali di Confcooperative Romagna. Idee originali, piccoli pensieri che hanno un grande valore perché l’obiettivo è quello di sostenere i progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle cooperative. In questa veloce carellata incontriamo Cuore 21 di Riccione che presenta, come ogni anno, la propria offerta dedicata alle festività.



“Il Natale rappresenta per noi un’opportunità per promuovere sia la nostra produzione sia quella che nasce dalle collaborazioni con alcune realtà sociali che, come noi, si occupano di persone più fragili e che hanno bisogno di protezione e di cura”. In queste parole c’è tutto il valore dei pacchi regalo confezionati con prodotti alimentari realizzati con materie prime di ottima qualità. L’Atelier 21 Mani è il punto vendita di Cuore 21, si trova in Via Cilea 10 a Riccione (Giardini dell’Alba).



La Pietra Scartata è un laboratorio di trasformazione che si trova a San Clemente nel riminese e fa parte della cooperativa sociale La Fraternità. In occasione delle festività, è possibile selezionare i propri regali di Natale tra la vasta gamma di prodotti bio e solidali a marchio “La Madre Terra”: dall’olio alle confetture, dai sughi ai succhi di frutta, senza dimenticare la pasta e i dolci tipici delle feste.



Con Equamente, cooperativa sociale presente a Forlì e a Cesena, scopriamo il commercio equo e solidale e il consumo critico e consapevole e le numerose idee regalo per Natale. Due le Botteghe - una a Forlì in via delle Torri 7/9 e una a Cesena in via Carbonari 20 - dove è possibile trovare prodotti alimentari equosolidali o di solidale italiano e confezionare cesti di generi alimentari per tutti i gusti, anche come regalistica aziendale. Vi si trova inoltre una selezione ampia di moda etica e sostenibile, artigianato, cosmesi biologica ed equosolidale. E una selezione di presepi e decorazioni natalizie artigianali provenienti da Asia, Africa e Sud America.



Regali solidali anche a CavaRei, impresa sociale di Forlì che ospita oltre 140 persone svantaggiate. Per questo Natale propone una serie di doni realizzati a mano nei laboratori, dove i diversi ospiti hanno cucito tessuto, abbinato i colori ognuno con le proprie abilità, utilizzando materiali di recupero. In negozio sono presenti decorazioni della linea “PezziUnici”, prodotti locali dalla pasta al panettone ai dolci e soprattutto i prodotti di Insolite Essenze: amaro, tisana e bevande balsamiche realizzate con le erbe aromatiche di San Leonardo.