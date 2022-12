La storia della radio, incontro in biblioteca a Bellaria Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:24 - 07 Dicembre 2022

“Le onde del futuro. La radio nella storia dei mass media”: questo il titolo dell’incontro in programma venerdì 9 dicembre, alle ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini.

Nei locali di viale Paolo Guidi, sarà gradito ospite il Prof. Peppino Ortoleva, il quale presenterà, in occasione della riedizione, il suo testo “Il secolo dei media. Stili, dinamiche e paradossi” (Il Saggiatore). L’appuntamento rientra nel progetto proposto dalla biblioteca, in collaborazione con la Rete degli istituti museali del Comune di Bellaria Igea Marina, volto ad approfondire il ruolo della radio nell’ambito della storia delle comunicazioni di massa, dell’industria culturale e dell’intrattenimento del XX secolo. Peppino Ortoleva, professore di Storia dei mezzi di comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino, è una figura di riferimento in materia, avendo indagato il ruolo dei media nella diffusione della conoscenza, nonché le conseguenze sociali e culturali dell’innovazione mediatica.



L’incontro di venerdì apre un intenso ciclo di appuntamenti programmati dalla Biblioteca Comunale tra dicembre e gennaio, e contestualmente alle festività di fine anno.