Cattolica, al via i lavori di consolidamento del Ponte sul fiume Tavollo

Attualità

Cattolica

| 12:18 - 07 Dicembre 2022

I sindaci di Gabicce e Cattolica Pascuzzi e Foronchi.

Partiranno il prossimo lunedì, 12 dicembre, i lavori di consolidamento statico Ponte sul fiume Tavollo e per la contestuale realizzazione della nuova passerella pedonale.



Per consentire le operazioni del cantiere, sempre da lunedì, verrà completamente interdetto il traffico veicolare e ciclo-pedonale (attualmente regolato da impianto semaforico con senso unico alternato) con la chiusura del ponte che unisce i Comuni di Cattolica e Gabicce per tutta la durata dell’intervento, fermo restando la possibilità da parte della direzione lavori di prescrivere, durante le sospensioni programmate (ad esempio durante le festività natalizie) l’esclusivo passaggio ciclo-pedonale in sicurezza.



Nelle aree adiacenti, per una distanza minima di 10 metri, saranno preclusi tutti i passaggi pedonali, gli ormeggi delle imbarcazioni e più in generale la navigazione. Gli interventi saranno effettuati dalla ditta Gr.An. Appalti Srl di Caserta che si è aggiudicata i lavori. La conclusione è prevista nella primavera del 2023.



Si tratta del compimento dell’azione congiunta che le Amministrazioni di Cattolica e Gabicce Mare stanno portando avanti. Un’operazione di ripristino e consolidamento che andrà a risolvere le criticità presenti e che ammonta, nella sua totalità, a circa 450mila euro, spesa che verrà sostenuta equamente tra i due comuni contigui.



Sull'importanza dei lavori si esprimono i Primi cittadini di Cattolica, Franca Foronchi, e di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi. “Avremo una struttura – spiegano i Sindaci - che permetterà anche ai pedoni di percorrerla in piena tranquillità grazie all’attraversamento del nuovo camminamento dedicato. Investire sulla sicurezza è sempre una priorità per gli Amministratori locali, soprattutto quando si tratta di ponti, simbolo dell’unione tra due comunità. Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro prodotto dai progettisti e degli uffici, l’obiettivo è quello di garantire la sicurezza del ponte per i prossimi decenni”.



Il progetto prevede la realizzazione di una nuova passerella pedonale in pannelli wpc (legno composito), che correrà lungo tutto il tratto dell'attraversamento del fiume, integrandola ed ancorandola al manufatto esistente. Il nuovo camminamento, che risulterà a sbalzo sul fiume dal lato mare del ponte, sarà delimitato da un parapetto che rispetterà le norme per l'anti-scavalco attraverso una protezione con rete in acciaio a maglia alveolata e sarà realizzato con montanti dalle finiture zincate e funi, il tutto in acciaio. La nuova struttura di sostegno per l'ancoraggio verrà mitigata, se necessario, attraverso un cromatismo tipo "rame anticata" o "effetto ruggine" che tenga conto del prospetto in mattoncini marrone-rosso che caratterizzano i quattro piloni del ponte. Il consolidamento statico, invece, prevede il rinforzo delle travi di impalcato mediante la posa di nuovi profili di carpenteria metallica, opportunamente dimensionati e collegati alle strutture esistenti. Tra le opere necessarie, vi sarà il ripristino dei copriferri, ove ammalorati, e la risarcitura delle fessure nel calcestruzzo che si sono venute a creare con il tempo e l'esposizione all'acqua. Per l'alloggiamento della nuova barriera bordo ponte, sarà necessario il rifacimento del cordolo d'appoggio esterno.