Bellaria, all'Astra si alza il sipario sul teatro per ragazzi

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:01 - 07 Dicembre 2022

Alekos Ottaviucci - foto Claudio Nannetti.

Grazie alla costruzione di un calendario teatrale ricco, diversificato e pieno di stimoli dal 18 dicembre al 19 marzo il Cinema Teatro Astra, sotto la direzione artistica della start up Approdi, apre le porte al pubblico delle famiglie e degli amanti del teatro di figura.



Ogni terza domenica del mese da dicembre a marzo alle ore 17 in arrivo quattro appuntamenti di notevole caratura con spettacoli che toccano diversi generi del teatro ragazzi: dal Teatro di Figura con musica dal vivo, all'onirico teatro disegnato di Gek Tessaro, dal Teatro d'attore con videoproiezioni alle magiche e incredibili bolle di sapone di Alekos definito il poeta delle bolle. Una proposta che va ad aggiungersi ai laboratori di teatro per bambini e ragazzi a cura di Alex Gabellini, che stanno riscuotendo un incredibile successo.



Si parte domenica 18 dicembre per aprire la settimana natalizia con Pulcetta dal naso rosso di e con Valentino Dragano di Kosmocomico Teatro. Il protagonista della storia è Pulcetta, clown in un circo. È anche piuttosto bravo nel suo lavoro, infatti riesce a far ridere proprio tutti, bambini vecchi, arrabbiati, persone stanche e allegre. Inaspettatamente però un giorno Pulcetta perde il suo Naso Rosso, senza il quale è costretto ad interrompere la sua attività e partire in un lungo viaggio nella speranza di ritrovarlo, chiedendo a tutti i personaggi che incontrerà, fino a chiedere informazioni alla Luna, e scoprire che in realtà il suo Naso Rosso è sempre stato vicino a lui. Spettacolo consigliato a partire dai 4 anni



Domenica 15 gennaio lo straordinario Gek Tessaro e il suo Libero Zoo dove il mondo delle bestie celebra la vita e la meraviglia delle differenze, si muove, canta e incanta. Gek Tessaro, pluripremiato illustratore per l'infanzia, porta in scena storie poetiche e suggestive con una tecnica di sua invenzione: il Teatro disegnato. Spettacolo consigliato a partire dai 4 anni.



Il 19 febbraio la compagnia Luna e Gnac, vincitrice del Premio "Giuria e critica 2019" presenta Pam! Parole a matita, con Federica Molteni e Michele Eynard che crea anche i disegni dal vivo proiettati su un grande schermo. Disegni che affascinano e incuriosiscono i più piccoli, accompagnandoli dentro le storie, per imparare a leggere e scrivere attraverso un teatro fatto di immagini. Un piccolo omaggio a Munari, a Rodari e ai grandi maestri che hanno reso la nostra infanzia un piccolo mondo poetico. Spettacolo consigliato a partire dai 3 anni.



L'ultimo appuntamento con il Teatro ragazzi e famiglie è domenica 19 marzo è con Rime insaponate con Alekos Ottaviucci il poeta delle bolle. Uno spettacolo leggero, 'ideato per sognare', creato intorno all'oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre, la bolla di sapone. L'antico gioco diventa testo teatrale per coniugare il teatro di parola in rima con un'originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. Un Affabulazione che stimola al volo senza rinunciare ai contenuti e che fa sognare con la poesia delle bolle di sapone, mostrando come divertimento, levità e cultura possono convivere senza ridursi a mero intrattenimento. Un'esperienza luminosa per tutti: famiglie, bambini, "utopici realisti e concreti sognatori" di ogni età