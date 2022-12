Rimini, al cinema Tiberio 'Nessuno deve sapere' in prima visione

Eventi

Rimini

| 11:57 - 07 Dicembre 2022

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini è in programma giovedì 8 (ore 17), venerdì 9 (ore 21, proiezione in versione originale inglese con sottotitoli in italiano) sabato 10 (ore 17 ed ore 21) e domenica 11 dicembre (ore 18.30 ed ore 21), in prima visione il film Nessuno deve sapere di Bouli Lanners con Michelle Farley e Bouli Lanners. Phil è un robusto e tatuato belga ultracinquantenne che da tempo si è rifugiato in mezzo alla bellezza selvaggia e genuina dell'Isola di Lewis, in Scozia, nell'arcipelago delle Ebridi, fuggendo da chissà quale misterioso o controverso passato. Da anni l'uomo, taciturno e solitario, lavora presso una fattoria che alleva montoni, che fa capo ad una antica famiglia di protestanti nativi del luogo. Un giorno l'uomo viene colto improvvisamente da un ictus, che lo lascia inerme a pochi passi dal mare. Soccorso e portato in ospedale, l'uomo si riprende, ma l'amnesia totale che il colpo gli ha procurato, lo rende vulnerabile ed incerto, al punto da dover essere inizialmente sorvegliato in modo pressoché costante. Ci penserà la matura ma ancor piacente figlia dell'anziano e severo proprietario della fattoria ad occuparsi di Phil. Poco per volta gli racconterà della relazione segreta che sarebbe intercorsa tra loro prima della malattia...







Giovedì 8 dicembre alle ore 20.15 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10), in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra, è in programma Lo Schiaccianoci, il classico ed intramontabile balletto natalizio su musiche di Čajkovskij, tratto dal racconto di E.T.Hoffman "Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi", nella versione curata da Peter Wright con i solisti Fumi Kaneko, William Bracewell, Bennet Gartside, Sae Maeda, Joseph Sissens ed il corpo di ballo del Royal Ballet londinese, con la direzione orchestrale affidata a Barry Wordsworth.



È Natale. Il mago Drosselmeyer porta in dono un giocattolo schiaccianoci alla sua figlioccia Marie. A mezzanotte, il gioco prende vita e Marie si ritrova nel mezzo di una battaglia combattuta dal re dei topi. Fortunatamente, lo schiaccianoci è determinato ad affrontarlo.