Il Questore di Rimini Lavezzaro incontra la Giunta di Coriano

Attualità

Coriano

| 11:43 - 07 Dicembre 2022

Il Questore con Sindaco e Giunta.

Il questore della provincia di Rimini, Rosanna Lavezzaro, è stato ricevuto in municipio martedì 6 dicembre dal sindaco Gianluca Ugolini e dalla Giunta comunale. "E'stato un grande piacere incontrare il Questore nella residenza comunale - ha detto il sindaco Ugolini –perché abbiamo avuto modo di confrontarci in un clima cordiale e costruttivo e di confermare la massima collaborazione reciproca nella gestione della sicurezza del territorio. Ho trovato nel Questore una persona molto preparata, disponibile e attenta. Il colloquio, assieme alla giunta comunale, si è svolto nell'ottica di operare sempre in stretto e proficuo raccordo e con l'obiettivo di preservare la qualità di vita dei cittadini".