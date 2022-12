Bellaria Igea Marina spalanca le porte al Natale con ‘Dream Christmas’

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:53 - 07 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Bellaria Igea Marina è pronta ad avviare il suo Natale “Dream Christmas” con un trittico di inaugurazioni, in programma per giovedì 8 dicembre 2022, quando l’intera città si animerà delle gioiose atmosfere natalizie che accompagneranno i cittadini ed ospiti di Bellaria Igea Marina per tutto il periodo festivo, fino all’8 gennaio 2023.



Giovedì 8 dicembre, la giornata di inaugurazione partirà alle ore 16.00 dall’apertura del Villaggio del Natale, lungo il viale pedonale P. Guidi, con l’accensione delle luminarie e l’attivazione di tutte le attrazioni presenti nel centro cittadino, che andranno a ricreare una magica ambientazione dove neve, ghiaccio e luce saranno le protagoniste a partire dalla Snow globe di Piazza Matteotti, la Realtà Virtuale, le sculture lungo il viale pedonale, la pista Bumpers in Piazza Don Minzoni e la goccia interattiva “Drop”; si potrà inoltre assistere anche a spettacoli acrobatici itineranti e scenografiche sfilate di figuranti cosplayer. Un momento simbolico, quello dell’accensione del Natale, che avrà luogo in Piazzetta Fellini (davanti alla Biblioteca Comunale), alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti ed il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi.



A seguire, alle ore 17.30, in Piazzetta Alda Merini sul lungomare di Igea Marina sarà inaugurato il monumentale Presepe di Sabbia attraverso una S. Messa celebrata direttamente all’interno della suggestiva ambientazione: le sculture di sabbia create dagli artisti di Arenas Posibles faranno da cornice alla funzione officiata da Don Marco Foschi; il Presepe di Sabbia sarà accessibile al pubblico fino al 6 gennaio



Infine la giornata si concluderà con l’inaugurazione della Mostra d’arte, pittura, scultura e fotografia “Dream Art – l’arte sotto la neve” presso il Palazzo del Turismo, in via L. da Vinci 2, dove alle 20.30 saranno aperte le porte al pubblico per una serata di presentazione dell’esposizione con vernissage, consegna degli attestati di partecipazione ai sessanta artisti e ai rappresentanti degli oltre cento studenti della scuola media di Bellaria Igea Marina che hanno esposto le loro opere; la mostra sarà visitabile fino all’8 gennaio 2023: giorni e orari sono visionabili su www.bellariaigeamarina.org