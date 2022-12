Il Natale delle Meraviglie di San Marino pronto ad incantare tra luci e spettacoli

Eventi

07 Dicembre 2022

Uno scatto dalla scorsa edizione.

Torna per il Ponte dell’Immacolata “Il Natale delle Meraviglie - Un Viaggio Incredibile”: a partire dall’8 fino all’11 dicembre torna l’incanto del Natale, con un lungo weekend, tra suggestive luminarie, fantastici show e originali attrazioni.



I quattro giorni di festività saranno un’occasione imperdibile per vivere un Natale indimenticabile con tutta la famiglia e per visitare le tante attrazioni come il Polar Park e il Polar Express, sul quale si potrà salire e dove al fischio del Capotreno avrà inizio “un viaggio incredibile” con un fantastico show con magiche nevicate e performance musicali.



Sabato 10 e domenica 11 dicembre saranno due giornate dedicate al divertimento per tutta la famiglia, grazie al Family show della Fabbrica dei Giocattoli. Una produzione unica che immergerà grandi e piccini nel magico e surreale mondo della quotidianità della Fabbrica dei Giocattoli, alla scoperta di personaggi eccentrici, di elfi e dei piccoli aiutanti con “magici poteri” che preparano il regalo perfetto per donare la felicità a tutti i bimbi del mondo.

Ballerini, acrobati, maghi ed effetti speciali coinvolgeranno gli spettatori nella divertente atmosfera natalizia fino a diventare protagonisti della storia stessa e riscoprire insieme agli artisti protagonisti dello show l’importanza di credere nei sogni e il significato più profondo del Natale.



Uno spettacolo esclusivo, ideato da Simone Ranieri, con un cast d’eccezione per una storia dal sapore disneyano e allo stesso tempo con sfumature gotiche e oniriche che richiamano la visione di Tim Burton.



Il Natale delle Meraviglie prosegue fino all’8 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno piazze e contrade del Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com



L’organizzazione dell’edizione 2022/2023 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa che darà vita agli show di “Un viaggio incredibile” sotto la direzione artistica di Simone Ranieri.