Incidente tra due mezzi pesanti: traffico bloccato in A 14 tra Pesaro e Cattolica

Attualità

Cattolica

| 19:04 - 06 Dicembre 2022

Traffico bloccato in A14.

Incidente in A14 a seguito del quale è chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Cattolica nelle due direzioni. Il sinistro è avvenuto all'altezza del km 150,8, e ha visto il coinvolgimento di due camion. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 3 km di coda verso Bologna. Per coloro che sono diretti a Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a Pesaro, seguire la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Cattolica, percorso inverso a chi viaggia verso Ancona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.