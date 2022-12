Cocaina occultata nel campanello della bici: condannato

Cronaca

Rimini

| 17:29 - 06 Dicembre 2022

Foto di repertorio.

Nel pomeriggio del 4 settembre era stato fermato dalla Polizia in viale Vespucci, a Rimini. Con sé aveva un marsupio, ma soprattutto due dosi di cocaina nascoste nel campanello della bicicletta. Un 23enne albanese è stato condannato oggi (martedì 6 dicembre) a 2 anni, pena sospesa, e a 6880 euro di multa. Il giorno dell'arresto la Polizia aveva effettuato accertamenti nella sua camera d'albergo, rinvenendo altra cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 8500 euro in contanti, oltre ai 285 già sequestrati, che il 23enne aveva con sè nel marsupio.



Difeso dagli avvocati Maria Rivieccio e Luca Montebelli, l'indagato era stato rimesso in libertà con divieto di dimora. Nel complesso aveva 35 grammi di cocaina, 20 di principio attivo, come attestato dalla perizia disposta dal gip sullo stupefacente sequestrato. La procura ha chiesto condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, senza il beneficio della sospensione della pena, mentre il giudice ha optato per una condanna più morbida.