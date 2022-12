Fiere, accordo tra Macfrut e la Repubblica Dominicana

Attualità

Rimini

| 17:04 - 06 Dicembre 2022

Macfrut (foto di repertorio).

Rapporti sempre più stretti nel segno dell'ortofrutta tra Macfrut, Fiera internazionale dell'ortofrutta, e la Repubblica Dominicana. Nei giorni scorsi il presidente della manifestazione fieristica cesenate, Renzo Piraccini, ha sottoscritto a Santo Domingo un accordo con il ministro dell'agricoltura Dominicano, Limber Cruz, che prevede il supporto pubblico alla partecipazione di operatori dello Stato centroamericano a Macfrut nei prossimi tre anni. L'accordo sarà già in vigore dall'edizione 2023 in programma al Rimini Expo Center dal 3 al 5 maggio, dove la Repubblica Dominicana raddoppierà lo spazio espositivo degli scorsi anni. L'accordo prevede che Macfrut fornirà agli operatori dominicani una serie di servizi personalizzati come visite alle aziende italiane, incontri dedicati e un evento in autunno per le imprese italiane presso la Repubblica Dominicana interessata in modo particolare alle tecnologie di cui il nostro Paese è leader mondiale. "Sono molto orgoglioso di questo accordo - sottolinea Renzo Piraccini - che segna un nuovo modo di concepire le fiere non più solo come momento espositivo di tre giorni ma hub di relazioni e di conoscenze per tutto l'arco dell'anno a beneficio degli espositori. Un concetto innovativo che si sta facendo strada e ci sta dando grandi soddisfazioni".