Sfonda la vetrina per un sacchetto di monete ma viene beccato: arrestato rapinatore

Cronaca

Rimini

| 15:25 - 06 Dicembre 2022

Foto di repertorio.

Era riuscito a farla franca una prima volta, ma ha voluto ugualmente concludere il lavoro. Nella notte di martedì 6 dicembre intorno alle 2:45 era stata segnalata telefonicamente alla Polizia di Rimini la presenza di un uomo intento ad infrangere con un martello la vetrina di un negozio in via Flaminia. Giunti sul posto l'uomo, un cittadino italiano, aveva eluso in un primo momento la ricerca degli agenti che stavano perlustrando i dintorni, ma poi ha deciso di tornare nei pressi della stessa attività per concludere ciò che aveva iniziato. Una nuova telefonata ha allertato nuovamente la Questura e i poliziotti, di ritorno, hanno colto in flagrante il rapinatore mentre stava rovistando tra i cassetti del registratore di cassa da dove aveva prelevato numerose monete. La vetrina era stata sfondata e gli agenti, vista la situazione, hanno bloccato l’uomo che aveva con sè il denaro rubato, restituito dopo ciò alla proprietaria del negozio. Dagli accertamenti successivi gli agenti hanno constatato che, poco prima lo stesso soggetto, aveva perpetrato con le stesse modalità un furto presso una farmacia ubicata in zona San Giuliano. In considerazione dei fatti accaduti il cittadino italiano è stato tratto in arresto per il reato di Tentato furto aggravato e sottoposto nella mattinata di oggi al giudizio direttissimo.