Bellaria, aperte le candidature per il Premio Panzini edizione 2023

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:35 - 06 Dicembre 2022

Francesco Aquila al premio Panzini 2022 D'ALESSIO.





Ad essere meritatamente incoronato, lo scorso febbraio, è stato un emozionato Francesco Aquila: ora, con l’avviso pubblico che consente a tutti i cittadini di Bellaria Igea Marina di segnalare le candidature di coloro che ritengono meritevoli, è ufficialmente cominciata la corsa al Premio Panzini 2023. Evento che, come da tradizione, avverrà nel secondo mese dell’anno nel contesto delle celebrazioni della patrona, Sant’Apollonia.



Il 36enne vincitore nel 2021 della decima edizione di Masterchef, è succeduto nell’"albo d'oro” della manifestazione al soprano Gladys Rossi, prima vincitrice nel 2013, al fondatore dell’azienda Bimare Michelangelo “Lallo” Petrucci, alla missionaria Sara Foschi, all’ex direttore di Iccrea Holding Roberto Mazzotti, a Maurizio Salvi, luminare di chirurgia toracica, al fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu Daniele Grosseto, a Gabriele Procucci, Colonnello della Guardia di Finanza e a Giovanni Crociati, storico cardiologo di Bellaria Igea Marina.



Un evento, la serata di gala in cui si incorona il vincitore, che lo scorso anno non si è tenuto a causa dell’emergenza pandemia. Anche il 2021 ha avuto tuttavia il suo vincitore, l’indimenticato Marco Vasini, operatore turistico e protagonista per tanti anni alla guida di un'eccellenza come Sol et Salus. Scomparso nel 2020, in un toccante momento del febbraio scorso è stato riconosciuto come vincitore – per la prima volta postumo da quando la manifestazione è stata istituita - del Premio Panzini edizione 2021.



Il Premio Panzini, come da recente ma ormai consolidata e apprezzata tradizione, intende gratificare e riconoscere la cittadina o il cittadino che più di tutti si sia distinto nel tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina. Insieme al premio principale, anche nell’ultima edizione sono stati conferiti tre riconoscimenti di prestigio. Quello denominato “Bellaria Igea Marina e il suo futuro”, assegnato al giovane campione di mezzofondo Luca Venturelli, quello intitolato “Bellaria Igea Marina nel mondo”, che ha visto premiato il giornalista Brahim Maarad, già collaboratore dell’Espresso e oggi corrispondente per l'agenzia di stampa AGI. Infine il riconoscimento “Bellaria Igea Marina e la sua storia”, assegnato allo stesso Marco Vasini contestualmente all’assegnazione postuma del Premio Panzini 2021.



L’assegnazione dei riconoscimenti, appannaggio della Giunta comunale, prevede la possibilità da parte di tutti i cittadini, come detto, di dare il proprio contributo e segnalare altri cittadini, enti, associazioni ed aziende che operano e si siano particolarmente distinti nel campo culturale in genere, nello sport, nello spettacolo, nelle arti, mestieri e professioni, per motivi di filantropia nonché nell’adempimento del dovere: segnalazioni che possono essere presentate entro venerdì 30 dicembre.