Al teatro Astra una serata con lo scrittore Gianluca Bota, che nei suoi romanzi ha raccontato Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:33 - 06 Dicembre 2022



Venerdì 9 dicembre alle ore 20.30, il Teatro Astra nell’Isola dei Platani ospiterà l'evento “Bellaria Dipinta di Blu”, un incontro dedicato al mare, ai sorrisi, alla felicità. "Navigheremo insieme tra le pagine dei romanzi di Gianluca Bota ambientati a Bellaria Igea Marina", spiega una nota dell'associazione Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina APS.



Con i proventi della vendita dei libri Gianluca Bota contribuisce all’iniziativa benefica Autunno Donna nell’ambito della lotta al tumore al seno. Lo scrittore ha trovato ospitalità in tante città d'Italia e il suo spettacolo è un connubio di musica e riflessioni legate a Bellaria, con il contributo del complesso locale denominato Ipù Band.



Uno spettacolo che si allaccia a contenuti di tipo ambientale che l'artista promuove in collaborazione con le scuole per l'ultima sua uscita editoriale "Un Mare di Favole".



"Gli ingredienti di questa serata terranno insieme la solidarietà, la buona musica, l'orgoglio di essere la cittadina eletta da Gianluca Bota, che ha trovato nella nostra Città il luogo dal quale ha tratto ispirazione", prosegue la nota. Le tante associazioni locali che hanno offerto il loro contributo fanno di questo spettacolo - organizzato con il patrocinio del comune di Bellaria Igea Marina - un momento di grande incontro e condivisione nel cuore della Città e dell' Isola dei Platani, addobbata a festa e ricca di eventi.