Rimini, Casa Madiba scende in strada con la Street Parade

Rimini

| 13:52 - 06 Dicembre 2022

Casa Madiba Street Parade.

Proseguono gli appuntamenti del gruppo riminese "Casa Madiba". In occasione dei 9 anni dalla sua nascita, i ragazzi scendono in piazza con la prima street parade riminese, indetta per mercoledì 7 dicembre.



Il comunicato di Casa Madiba Network:



"Da allora tante cose attorno e dentro di noi si sono trasformate spingendoci ad una continua ricerca/azione. Le risposte mutualistiche dal basso e le progettualità che intervengono sul diritto all'abitare (sfratti, homelessness ecc.) si sono perfezionate e implementate; sono nati strumenti pratici di intervento diretto nel campo del diritto del lavoro; spontaneamente si sono sviluppati momenti di aggregazione e socialità libera per diverse fasce di età e soggettività; si sono costruiti spazi sicuri per donne e persone non binarie; spazi accessibili per il tempo libero, per uno sport popolare e non discriminante, per una salvaguardia della terra e delle filiere agroalimentari di prossimità, spazi inclusivi e ricombinanti contro l'abilismo. Un intervento sociale costruito dal basso, in forma autofinanziata, a costo zero per l'amministrazione e la comunità, con spazi e risorse inadeguate e precarie.



Tutto questo oggi è sotto attacco da parte di una politica sempre più espressione di centri di interessi che vogliono sabotare dall'alto e disinnescare la forza prorompente dei processi di autogestione in campo negli spazi di Casa Madiba.



Chiediamo spazi, spazi sicuri e salubri, dove poter continuare a sviluppare progettualità e azioni per la città. Chiediamo il pieno riconoscimento di Casa Madiba Network come laboratorio partecipato e cittadino contro la povertà, dove è attivo un front office multiservizi, un drop in, diversi punti di ascolto tematici, una palestra popolare autogestita, un progetto di raccolta/distribuzione di vestiario e generi di prima necessità, una pizzeria sociale, una mostra/mercato dei produttori locali.



Per questo scendiamo in strada. Per una città trasfemminista che promuova misure di genere perché tuttə le donne, le soggettività non conformi possano sentirsi sicurə nell'attraversarla anche durante i grandi eventi.

Una città che inizi a considerare gli effetti sociali e ambientali dell'overtourism, che concepisca il prendersi cura deglə altrə come un bene comune e un processo collettivo.



Non ci troviamo d'accordo con chi vuole assegnare alla città la sola funzione di produrre valore economico: vogliamo una città in cui sia possibile viverci degnamente, nel rispetto dei diritti di ognunə e dove lo spazio pubblico non sia mercificato".



Il programma di mercoledì 7 dicembre



ore 18:00 Ritrovo - STAZIONE FS

ore 18.30 Partenza STREET PARADE

ore 20.00 Arrivo a Casa Madiba

Ore 20.30 Pastasciutta collettiva per i 9 anni di Casa Madiba

A seguire LIVE con Marco Zanotti & Jabel Kanuteh e poi musica e balli collettivi