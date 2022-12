Viserba, torna il villaggio di Natale in piazza Pascoli

Eventi

Rimini

| 12:55 - 06 Dicembre 2022



Giovedì 8 dicembre, dalle 10 alle 19.30, riapre il villaggio di Natale in piazza Pascoli, con bancarelle artigianali e stand gastronomici. Per i più piccini ci sarà la casetta di Babbo Natale e dei suoi elfi e una grande giostra.



Nel pomeriggio, alle 16, si potrà assistere al musical "A Magic Christmas" messo in scena dal gruppo "InDanza Show Academy" diretto dal maestro Manuel Mazzotti.



Il Comitato Turistico, coordinatore dell'evento, assicura: “Wonderland a Viserba è il villaggio di Natale per tutti; vieni con la famiglia e ci trovi gli amici, vieni con gli amici e ti ritrovi in famiglia”.