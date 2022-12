Con l'inaugurazione del nuovo supermercato, parte il centro commerciale 'Mulino del Conca'

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:17 - 06 Dicembre 2022

Luca Panzavolta ad di CIA-Conad.

Una struttura tutta nuova e all'avanguardia, un moderno negozio da 2.500 metri quadri dotato di tutti i più moderni servizi: si presenta così il nuovo superstore Conad che inaugura giovedì 8 dicembre alle 8,30 alla presenza del Sindaco Giorgio Ciotti, del'amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Luca Panzavolta e dal caponegozio Marco Maffi, socio della Sogeal, che gestisce anche i negozi di Cattolica e Gabicce. Don Sanzio Monaldini, parroco di San Michele Arcangelo di Morciano di Romagna, benedirà i presenti. Alle 9 le porte saranno aperte al pubblico.





Il taglio del nastro del Sindaco Ciotti darà il via ufficialmente al Centro Commerciale Il Mulino del Conca, sorto dalle ceneri dell'ex pastificio Ghigi. Insieme al Superstore Conad i clienti troveranno la parafarmacia e il Bar Con Sapore-Conad ed alcuni esercizi commerciali: ottico, abbigliamento, riparazione e vendita PC e tablet. Ad inizio 2023 si completerà l'apertura con il secondo blocco, che ospiterà altri negozi, il Pet Store Conad nonché gli uffici pubblici di Polizia Locale e Carabinieri Forestali acquisiti dal Comune.





Il superstore dà lavoro a 80 dipendenti ed è dotato di tutti i servizi più richiesti: la gastronomia, che produce in proprio un vasto assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare, le casse veloci automatiche, la macelleria con banco servito e lavorazione tradizionale in osso, la pescheria con banco servito, il corner del sushi, un'ampia cantina e i reparti tematici dedicati a dolci, caffè, pet food e cibo biologico. All'interno tutti i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia, come la qualità e la freschezza del reparto ortofrutta e la grande attenzione alle referenze del territorio, in particolare carni, salumi e formaggi.





Gli orari di apertura sono dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato; dalle 8 alle 19,30 la domenica.





«Siamo orgogliosi — dice l'ad di CIA-Conad Luca Panzavolta — di aprire questo punto vendita in una città come Morciano, che rappresenta da sempre il punto di riferimento commerciale per tutta la Val Conca. Abbiamo superato mille difficoltà in un arco di tempo molto lungo e sostenuto un investimento molto importante, ma credo che il risultato rappresenti un fiore all'occhiello per tutto il territorio. L'ex pastificio Ghigi era un'area dismessa e abbandonata, piena di pericoli, una ferita aperta proprio nel centro della città. Oggi rinasce come luogo non solo pensato per lo shopping, ma ricco di servizi e funzionalità rivolte ai cittadini, che vi potranno trovare la stessa convenienza e offerta di una grande città. Questa rigenerazione è il giusto premio di tanti sacrifici, l'inizio di una nuova storia di cui vogliamo essere protagonisti insieme a tutti i morcianesi che ci hanno sostenuto e convinti a portare a termine il progetto».





«La storia lo insegna e l'effigie del Mercurio è lì a ricordarcelo — dichiara il Sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti —. Fin dagli albori, Morciano di Romagna ha nel suo codice genetico un'anima ben precisa, che è quella di luogo destinato al commercio e agli scambi. Un crocevia di popoli, esperienze e cultura, una "casa" per mercati, fiere, il paese dove amicizie e affari si suggellavano con una stretta di mano. Nel tempo quell'antica vocazione ha portato Morciano a diventare quella realtà operosa e dinamica che funge da volano economico per tutto il territorio della Valconca e che ancora oggi continua ad essere un punto di riferimento. Una realtà che a lungo ha avuto il suo epicentro in quel pastificio Ghigi di cui tutti i morcianesi conservano un ricordo più o meno distinto, con la sua alta figura visibile in tutta la vallata diventata un simbolo conosciuto in tutto il mondo della Romagna più produttiva, dello sviluppo e della crescita. Questa è l'eredità che, come morcianesi, portiamo con noi nell'inaugurare questo nuovo, grande polo dei servizi e del commercio. Perché la Morciano di oggi possa guardare al domani tenendo bene a mente il passato, le sue origini, le persone che l'hanno costruita, mattone dopo mattone, imprimendo nelle cose una visione lungimirante di futuro e una forte identità.